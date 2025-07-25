"Шахеды" петляют, избегая перехватчиков: "Флеш" предупредил о новой тактике РФ

Военный и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о новой тактике применения дронов-камикадзе "Шахед", которые научились менять направление полета. Таким образом вражеские беспилотники могут избегать перехватчиков, которые как раз начали применять подразделения противовоздушной обороны.

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Чтобы избежать удара дронов-перехватчиков "Шахеды" начали выполнять сложные маневры, написал "Флеш" на странице Facebook. Военный пояснил, что такой вариант развития событий следовало ожидать и он об этом предупреждал. В то же время, отмечается, что специалисты ВСУ работают над этой проблемой и вскоре ее решат.

"Флеш" отметил, что россияне вряд ли откажутся от оружия для ударов по украинцам, которое показало свою эффективность. В комментарии к сообщению он уточнил, что намеренно не детализирует детали полета "Шахеда", чтобы россияне не знали, что готовят украинцы. По словам специалиста по радиотехнике, идет работа "технологий против их технологий": намекнул, что есть определенные тайны.

"Я специально не стал описывать деталей. Что они конкретно делают, что мы об этом понимаем, что планируем, чего ждем, это уже наши тайны", — написал "Флеш".

Атаки "Шахедов" РФ — Флеш о модернизации БПЛА Фото: Скриншот

Атаки "Шахедов" РФ — детали

Отметим, 4 июля "Флеш" описал, как именно россияне могут модернизировать дроны-камикадзе "Шахед", чтобы они умели ускользать из-под ударов перехватчиков. По его словам, на БПЛА прикрепляются две видеокамеры. Подобная технология уже работает на беспилотниках Zala: когда в поле зрения камеры попадает перехватчик, то устройство начинает уклоняться. Поскольку технология уже наработана, то ее легко применят на "Шахедах", подчеркнул он. Об этом стоит помнить, учитывая то, что Украина может изготовить 100 тысяч перехватчиков, а они окажутся полностью неэффективными, предупредил военный.

Между тем в июне "Флеш" отметил, что во время атаки на Киев ВС РФ использовали "Шахеды" с видеокамерой, радиомодемом и ИИ. По его словам, радиомодем означает, что россияне могут управлять устройством с расстояния 150 км. Тогда же специалист по радиотехнике предупредил, что где-то под Киевом может стоять вражеский ретранслятор, который усиливает сигнал.

Военный эксперт Владимир Романенко объяснил, в чем проблемы дронов-перехватчиков, которые начали применять ВСУ. По его словам, эти устройства недешевые, а для сбивания одного "Шахеда" их нужно от 5 до 10. Поэтому он предлагает закрыть ими крупные города и несколько модернизировать: вместо ручного управления установить систему самонаведения.

Напоминаем, 25 июля Сергей Бескрестнов рассказал о последствиях многочасового сбоя системы Starlink и исчезновения связи в подразделениях ВСУ. Ранее военный сообщил, что РФ переняла украинский опыт дронов-перехватчиков и создала собственный аналог.