"Кратно дороже": авиаэксперт объяснил, как сделать перехватчики "Шахедов" эффективными

Дроны-перехватчики могут сбивать российские ударные беспилотники "Шахед", но самостоятельно не отразят массированную атаку.

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Пока для уничтожения одного такого БПЛА нужно задействовать от 5 до 10 FPV-дронов. Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко описал недостатки нового оружия в интервью изданию NV.

По подсчетам офицера ВСУ Юрия Касьянова, сегодня российские беспилотники-разведчики поражают в среднем 1 из 5 зенитных дронов днем, и 1 из 10 — ночью. Это при условии, что вражеский БПЛА предварительно отслеживают наземные радары. Время их полета не превышает 25 минут, а иногда ограничен 10 минутами, из которых одну половину нужно потратить на набор высоты, а вторую — на поиск и приближение к цели.

Для эффективной работы системы ПВО "Шахеды" нужно сбивать более дешевыми средствами. На первый взгляд, дрон стоимостью 4000 (с тепловизором) стоит меньше, но если умножать на общее количество, то получается сумма в 40 000 долларов.

По информации Валерия Романенко, "Шахед" сегодня может стоить чуть больше 30 000 долларов, поэтому разница существенная. Впрочем, даже если брать стоимость в 80 000 долларов, которую приводит Юрий Касьянов, получается не очень выгодно, учитывая, что ударный беспилотник не всегда удается сбить.

"Мы уничтожаем шахеды кратно более дорого. И с не 100% вероятностью их поражения, — подчеркнул авиаэксперт. — Зенитные дроны — это не панацея и это не единственный способ уничтожения российских шахедов. Это один из элементов противовоздушной обороны, который может быть эффективным, если его правильно применить".

Он объяснил, что в отражении массированных атак "Шахедов" участвуют не только дроны-перехватчики, но и другие средства ПВО, включая истребители, мобильные огневые группы, зенитные пушки с радиолокационным и оптоэлектронным наведением, зенитно-ракетные комплексы.

Валерий Романенко считает, что с помощью зенитных дронов нужно создать локальные системы ПВО в крупных городах, на которые приходятся 95% ударов "Шахедов". В таком случае придется тратить меньше перехватчиков, операторам будет легче работать, поскольку они будут получать информацию о направлении, высоте и скорости полета целей.

Эксперт напомнил, что норвежский разработчик Kongsberg Defense & Aerospace подписал соглашение на поставку Украине систем Cerberus XL. Они включают радары миллиметрового диапазона и мощные оптоэлектронные системы, позволяющие видеть цели даже ночью, что значительно облегчает украинским операторам поражение "Шахедов".

Кроме того, сейчас Силы обороны Украины применяют преимущественно перехватчики с ручным управлением по видеосвязи, поэтому многое зависит от мастерства пилотов. Повысить эффективность должны дроны с системами захвата целей и автоматического наведения. Такие средства сейчас уже активно внедряют, по принципу работы они похожи на зенитные или авиационные ракеты.

"Если все это будет реализовано, то эффективность зенитных дронов повысится, стоимость, соответственно, при массовом производстве уменьшится, а вероятность поражения снова повысится", — подытожил Валерий Романенко.

Ранее офицер ПВО рассказал Фокусу, почему Украина еще не отражает атаки "Шахедов" дронами. Он назвал несколько препятствий, среди которых дефицит умелых операторов и недостаточно высокое качество БПЛА.

Недавно стало известно, что 90% "Шахедов" сбивают дроны-перехватчики экс-директора Google Эрика Шмидта. Его команда разработала три типа безпилотников, оснащенных искусственным интеллектом.