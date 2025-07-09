"Новый вид вооружения": офицер ПВО объяснил, почему Украина до сих пор не отражает "Шахеды" дронами

Россия во время массированных атак Украины 4 июля применила 539 беспилотников, включая барражирующие боеприпасы типа Shahed и их имитаторы. Уже давно идут разговоры о том, что с ними надо бороться с помощью дронов-перехватчиков, но ВСУ до сих пор масштабно их не запускают. Волонтер Сергей Стерненко даже заявлял, будто бойцам ПВО запрещают это делать.

Related video

Украинский офицер ПВО, пожелавший сохранить анонимность, в интервью Фокусу рассказал, что мешает внедрять это новое оружие и когда оно сможет системно уничтожать "Шахеды".

ПВО Украины против "Шахедов"

Как меняется ПВО на фоне атак "Шахедов"?

Сейчас в первую очередь стоит задача по эффективной борьбе с "Шахедами" и разведывательными БпЛА, но и борьбу с другими средствами воздушного нападения никто не отменяет. В воинских частях ПВО начата работа по созданию подразделений так называемых БпЛА-перехватчиков. В зависимости от задач и угроз, эти подразделения оснащаются соответствующим вооружением. Обеспечение подразделений БпЛА-перехватчиков осуществляется централизованно по государственной программе, хотя остается и волонтерская помощь, также командиры частей имеют свои ресурсы, которые получают от местных органов государственной власти и могут использовать на приобретение соответствующих образцов вооружения.

Есть концепция, есть видение развития направления борьбы с "Шахедами" с помощью БпЛА-перехватчиков. Украинские производители готовы представлять свои изделия и уже имеют опыт эффективного применения своего оборудования в борьбе с "Шахедами". Они создают БпЛА разных типов — как мультироторные FPV, так и FPV самолетного типа. У каждого БпЛА есть свое назначение по целям в зависимости от их тактико-технических характеристик.

"Шахеды" совершенствуются с каждым днем, и использовать против них дорогостоящие ракеты зенитных ракетных комплексов экономически нецелесообразно. Понятно, что мы их используем, но стараемся это делать ограниченно и только при критической необходимости.

БпЛА-перехватчики — это перспективно. Мы должны постоянно вести работу по поиску новых эффективных способов борьбы со средствами воздушного нападения. Поэтому беспилотный перехватчик — это один из выходов из ситуации, когда нужно бороться с "Шахедами". Понятно, что разрабатываются и другие способы борьбы с БпЛА такие как лазерное вооружение или совершенствуются системы РЭБ и прочее.

Какие последние модификации "Шахедов" перевернули картину противовоздушной обороны?

Первое — их массовость, и второе — новая тактика применения. Это подъем на высоты от 2 000 метров и выше, из-за чего сейчас мобильным огневым группам значительно труднее бороться с ними. Плюс россияне постоянно совершенствуют свои БпЛА, крылатые и баллистические ракеты, как пример, те же самые CRP-антенны, уже используются и 12-канальные, и 16-канальные.

Они постоянно совершенствуют средства воздушного нападения и разведки, масштабируют их. При нанесении удара по городам, объектам критической инфраструктуры, противник пытается создать такую плотность удара, которая бы значительно превышала возможности прикрывающих ПВО. Это им иногда удается благодаря массовому применению "Шахедов" в сочетании с фальш-целями, такими как "Гербера" и "Пародия".

Российские БПЛА "Гербера" имитируют "Шахеды" во время атак Фото: Скриншот

Перехватчики "Шахедов" в ПВО Украины

Что мешает внедрять перехватчики "Шахедов"?

Бесспорно есть ряд объективных обстоятельств, которые мешают. Все же, это новый вид вооружения, новые способы противовоздушного боя с использованием новейших технологий.

Во-первых, персонал, который будет использовать перехватчики. Эти люди должны иметь соответствующие навыки, пройти соответствующий психологический отбор, чтобы иметь возможность использовать средства эффективно. Во-вторых, обученность, экипажей перехватчиков их слаженность действий. Это команда, которая должна играть одну песню. В-третьих, обеспеченность, соответствующими беспилотными комплексами экипажей перехватчиков.

Эта работа идет в Вооруженных Силах Украины, во всех родах войск, включая Силы беспилотных систем, Воздушные силы, Сухопутные войска, Государственную пограничную службу, все структуры, которые я знаю. Думаю, благодаря этому будет результат в недалеком будущем.

Можете спрогнозировать, когда будут первые значительные результаты применения перехватчиков?

Все планы реализации ориентированы на сентябрь. К началу сентября должны показать существенный, понятный для нас и для всего общества результат системной работы перехватчиков в борьбе с "Шахедами". Сейчас все погружены в эту работу. Осуществляется отбор персонала и комплектование им подразделений перехватчиков, проводится обучение отобранного персонала и слаживание экипажей, проводятся закупки соответствующих БпЛА.

Спланированная работа идет в этом направлении. Конечно, встречаются препятствия, которые невозможно предусмотреть, но их преодолеваем, сотрудничаем с производителями, стараемся давать преимущество отечественным. У нас есть такие производители, и они показывают достаточно эффективные решения. Они готовят людей и делают неплохую технику, показывают массовость и результативность при перехвате "Шахедов" уже сейчас.

Кто-то скажет: "А чем вы раньше думали?". Но никто раньше не мог подумать, что дронами можно реально сбивать "Шахеды". Некоторые выдвигали такие теории, но в то время наши беспилотники еще не достигли того уровня развития, чтобы находить в ночном небе и догонять "Шахеды".

Какой эффективности удалось достичь?

По моим оценкам около 50-60%. Но если дать тот же БпЛА-перехватчик ребятам, которые с 2022-го года в этой теме, у них и результативность будет больше. Если же это человек, который только начинает работать в ПВО, то и результативность будет меньше. Потому что обученность играет одну из ключевых ролей.

Все должны понимать, что любой перехватчик — это сложное средство в применении. Если кто-то летал с "Мавиком", то это совсем другая история. Очень много параметров надо учитывать при наведении БпЛА-перехватчика на цель.

Украинский дрон-перехватчик, представленный Воздушными силами Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Главком Александр Сырский говорил, что для эффективного применения перехватчиков "Шахедов" не хватает РЛС. Насколько это большая проблема и можно ли их закупить?

Да, это один из компонентов ПВО. Откуда мы берем всю информацию о воздушных целях? С помощью радиолокационных станций разного назначения, разной мощности. И "Шахеды" — не исключение. Я читал эту статью и читал уже перекрученные статьи некоторых крупных "экспертов", мол, если у вас нет РЛС, то купите их. Это можно сравнить с высказываниями: "Если нет Patriot, то купите их".

Да, мы готовы купить. Покажите: где? Не все так просто. В зависимости от размера цели, нужны разные типы радиолокационных станций. Например, есть РЛС, благодаря которым мы сопровождаем крылатые ракеты, самолеты, противника, вертолета, но они не позволяют достаточно точно определить местоположение "Шахеда" в пространстве. Они специально предназначены для того, чтобы вывести в район, например, истребитель или дать указание зенитному ракетному комплексу, а они уже своими системами точнее определяют расположение цели и запускают ракету.

Здесь такой же принцип, что радиолокационная станция должна точнее указать оператору дрона-перехватчика, где находится цель, а он уже сам на конечном этапе ее находит различными способами. К сожалению, РЛС, которые дают информацию с точностью до метров, достаточно дорого стоят, и не все могут их производить. У нас в Украине они производятся, но недостаточно масштабно и не совсем соответствуют имеющимся требованиям.

Такая проблема тоже существует, но я бы не сказал, что это повод для паники, ведь она решается. У нас когда-то один был Patritot, потом два, потом постепенно их количество увеличилось. С РЛС будет так же, просто надо немного времени.

Какие характеристики самые важные для перехватчика Шахедов? На что в первую очередь обращают внимание при отборе?

Скорость, легкость в управлении. Производители, как правило, уже вышли на те характеристики, которые нас удовлетворяют. Но ведь их стоимость все еще достаточно высока.

Видим, что дрон на дрон — это новейшая технология, благодаря которой мы можем значительно переселить нашего противника. И мы все прилагаем к этому усилия. Учимся, закупаем, получаем от государства и волонтеров необходимое оборудование.

Уже готовы учебные программы для пилотов дронов-перехватчиков "Шахедов"?

Да, уже давно готовы учебные программы и школы. Все готовы. Только вот есть проблема в персонале. Всюду нужны здоровые молодые люди, и экипажи БпЛА-перехватчиков не исключение, но человеческий ресурс, к сожалению, очень ограничен.

Сейчас мы с вами разговариваем в июле, а в сентябре будет совсем другое видение ситуации, совсем другой подход. Возможно, уже и не нужны будут эти операторы, которых мы сегодня готовим десятками в учебных школах. Возможно, уже кто-то изобрел систему самонаведения, которая будет работать без участия оператора БпЛА.

Все настолько быстротечно, что трудно прогнозировать, что будет через месяц, два или полгода. Возможно и нет у нас полгода. Возможно, россияне уже готовы запускать 400 "Шахедов" каждый день или через день.

Есть информация, что россияне готовятся установить на "Шахеды" алгоритмы для уклонения от перехватчиков, когда Украина начнет массово их применять. Является ли это значительной угрозой?

Когда мы начнем массово использовать БпЛА-перехватчики в борьбе с "Шахедами" то наши возможности значительно возрастут, обученность и мастерство экипажей будет постоянно расти. Резкое маневрирование "Шахедами" — это не так просто реализовать, по ряду технических причин, по своим характеристикам "Шахедами" не маневренная цель, он может сделать определенный маневр с изменением высоты, увеличить скорость, но не резкие маневры, как это делает та же "Zala" и другие разведывательные БпЛА.

В июне известный блогер Сергей Стерненко сообщал, что бойцам ПВО не дают сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками. По его словам, военных в тылу не учат управлять такими средствами, а те, кто прошел обучение, не имеют возможности их применять.

Ранее украинский военный продемонстрировал реальный размер "Шахеда" по сравнению с человеком. Судя по фото, длина беспилотника существенно превышает рост взрослого мужчины.