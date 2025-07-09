"Новий вид озброєння": офіцер ППО пояснив, чому Україна досі не відбиває атаки "Шахедів" дронами

Росія під час масованих атак України 4 липня застосувала 539 безпілотників включно з баражувальними боєприпасами типу Shahed та їх імітаторами. Вже давно йдуть розмови про те, що з ними треба боротися за допомогою дронів-перехоплювачів, але ЗСУ досі масштабно їх не запускають. Волонтер Сергій Стерненко навіть заявляв, ніби бійцям ППО забороняють це робити.

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Український офіцер ППО, який побажав зберегти анонімність, в інтерв'ю Фокусу розповів, що заважає впроваджувати цю нову зброю та коли вона зможе системно нищити "Шахеди".

ППО України проти "Шахедів"

Як змінюється ППО на тлі атак "Шахедів"?

Зараз в першу чергу стоїть задача щодо ефективної боротьби з "Шахедами" та розвідувальними БпЛА, але й боротьбу з іншими засобами повітряного нападу ніхто не скасовує. У військових частинах ППО розпочата робота щодо створення підрозділів так званих БпЛА-перехоплювачів. Залежно від задач та загроз, ці підрозділи оснащуються відповідним озброєнням. Забезпечення підрозділів БпЛА-перехоплювачів здійснюється централізовано за державною програмою, хоча залишається й волонтерська допомога, також командири частин мають свої ресурси, які отримують від місцевих органів державної влади та можуть використати на придбання відповідних зразків озброєння.

Є концепція, є бачення розвитку напрямку боротьби з "Шахедами" за допомогою БпЛА-перехоплювачів. Українські виробники готові представляти свої вироби і вже мають досвід ефективного застосування свого обладнання у боротьбі з "Шахедами". Вони створюють БпЛА різних типів — як мультироторні FPV, так і FPV літакового типу. У кожного БпЛА є своє призначення по цілях залежно від їх тактико-технічних характеристик.

"Шахеди" вдосконалюються з кожним днем, і використовувати проти них дорогі ракети зенітних ракетних комплексів економічно недоцільно. Зрозуміло, що ми їх використовуємо, але стараємося це робити обмежено і тільки за критичної необхідності.

БпЛА-перехоплювачі – це перспективно. Ми маємо постійно вести роботу щодо пошуку нових ефективних способів боротьби з засобами повітряного нападу. Тому безпілотний перехоплювач – це один із виходів з ситуації, коли потрібно боротися з "Шахедами". Зрозуміло, що розробляються і інші способи боротьби з БпЛА такі як лазерне озброєння або вдосконалюються системи РЕБ та інше.

Які останні модифікації "Шахедів" перевернули картину протиповітряної оборони?

Перше — їх масовість, і друге — нова тактика застосування. Це підйом на висоти від 2 000 метрів і вище, через що зараз мобільним вогневим групам значно важче боротися з ними. Плюс росіяни постійно вдосконалюють свої БпЛА, крилаті та балістичні ракети, як приклад, ті ж самі CRP-антени, вже використовуються і 12-канальні, і 16-канальні.

Вони постійно вдосконалюють засоби повітряного нападу та розвідки, масштабують їх. Під час завдання удару по містах, об’єктам критичної інфраструктури, противник намагається створити таку щільність, удару яка б значно перевищувала можливості ППО, що прикривають. Це їм інколи вдається завдяки масовому застосуванню "Шахедів" у поєднанні з фальш-цілями, такими як "Гербера" та "Пародія".

Російські БПЛА "Гербера" імітують "Шахеди" під час атак Фото: Скриншот

Перехоплювачі "Шахедів" у ППО України

Що заважає впроваджувати перехоплювачі "Шахедів"?

Безперечно є ряд об’єктивних обставин, які заважають. Все ж таки, це новий вид озброєння, нові способи протиповітряного бою з використанням новітніх технологій.

По-перше, персонал, який буде використовувати перехоплювачі. Ці люди повинні мати відповідні навички, пройти відповідний психологічний відбір, щоб мати змогу використовувати засоби ефективно. По-друге, навченість, екіпажів перехоплювачів їх злагодженість дій. Це команда, яка повинна грати одну пісню. По-третє, забезпеченість, відповідними безпілотними комплексами екіпажів перехоплювачів.

Ця робота йде в Збройних Силах України, у всіх родах військ, включно з Силами безпілотних систем, Повітряними силами, Сухопутними військами, Державною прикордонною службою, всіма структурами, які я знаю. Гадаю, завдяки цьому буде результат у недалекому майбутньому.

Чи можете спрогнозувати, коли будуть перші значні результати застосування перехоплювачів?

Всі плани реалізації орієнтовані на вересень. На початок вересня маємо показати суттєвий, зрозумілий для нас і для всього суспільства результат системної роботи перехоплювачів у боротьбі з "Шахедами". Зараз всі занурені у цю роботу. Здійснюється відбір персоналу та комплектування ним підрозділів перехоплювачів, проводиться навчання відібраного персоналу та злагодження екіпажів, проводяться закупівлі відповідних БпЛА.

Спланована робота йде в цьому напрямку. Звичайно, зустрічаються перешкоди, які неможливо передбачити, але їх долаємо, співпрацюємо з виробниками, намагаємося давати перевагу вітчизняним. У нас є такі виробники, і вони показують досить ефективні рішення. Вони готують людей і роблять непогану техніку, показують масовість і результативність при перехопленні "Шахедів" вже зараз.

Хтось скаже: "А чим ви раніше думали?". Та ніхто раніше не міг подумати, що дронами можна реально збивати "Шахеди". Дехто висував такі теорії, але на той час наші безпілотники ще не досягли того рівня розвитку, щоб знаходити в нічному небі та наздоганяти "Шахеди".

Якої ефективності вдалося досягти?

За моїми оцінками близько 50-60%. Але ж якщо дати той самий БпЛА-перехоплювач хлопцям, які з 2022-го року в цій темі, у них і результативність буде більша. Якщо ж це людина, яка тільки починає працювати у ППО, то і результативність буде меншою. Тому що навченість грає одну з ключових ролей.

Всі повинні розуміти, що будь-який перехоплювач – це складний засіб у застосуванні. Якщо хтось літав з "Мавіком", то це зовсім інша історія. Дуже багато параметрів треба враховувати під час наведення БпЛА-перехоплювача на ціль.

Український дрон-перехоплювач, представлений Повітряними силами Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Головком Олександр Сирський казав, що для ефективного застосування перехоплювачів "Шахедів" не вистачає РЛС. Наскільки це велика проблема і чи можна їх закупити?

Так, це один з компонентів ППО. Звідки ми беремо всю інформацію про повітряні цілі? За допомогою радіолокаційних станцій різного призначення, різної потужності. І "Шахеди" – не виключення. Я читав цю статтю і читав вже перекручені статті деяких великих "експертів", мовляв, якщо у вас немає РЛС, то купіть їх. Це можна порівняти з висловами: "Якщо немає Patriot, то купіть їх".

Так ми готові купити. Покажіть: де? Не все так просто. Залежно від розміру цілі, потрібні різні типи радіолокаційних станцій. Наприклад, є РЛС, завдяки яким ми супроводжуємо крилаті ракети, літаки, противника, вертольота, але вони не дозволяють достатньо точно визначити місцеположення "Шахеда" у просторі. Вони спеціально призначені для того, щоб вивести в район, наприклад, винищувач або дати вказівку зенітному ракетному комплексу, а вони вже своїми системами точніше визначають розташування цілі і запускають ракету.

Тут такий же принцип, що радіолокаційна станція повинна точніше вказати оператору дрона-перехоплювача, де знаходиться ціль, а він вже сам на кінцевому етапі її знаходить різними способами. На жаль, РЛС, які дають інформацію з точністю до метрів, досить дорого коштують, і не всі можуть їх виробляти. У нас в Україні вони виробляються, але недостатньо масштабно і не зовсім відповідають наявним вимогам.

Така проблема теж існує, але я б не сказав, що це привід для паніки, адже вона вирішується. У нас колись один був Patritot, потім два, потім поступово їх кількість збільшилася. З РЛС буде так само, просто треба трохи часу.

Які характеристики найважливіші для перехоплювача Шахедів? На що в першу чергу звертають увагу при відборі?

Швидкість, легкість в управлінні. Виробники, як правило, вже вийшли на ті характеристики, які нас задовольняють. Але ж їх вартість все ще доволі висока.

Бачимо, що дрон на дрон — це новітня технологія, завдяки якій ми можемо значно переселити нашого противника. І ми всі докладаємо до цього зусиль. Вчимось, закуповуємо, отримуємо від держави та волонтерів необхідне обладнання.

Чи вже готові навчальні програми для пілотів дронів-перехоплювачів "Шахедів"?

Так, вже давно готові навчальні програми і школи. Всі готові. Тільки от є проблема в персоналі. Всюди потрібні здорові молоді люди, і екіпажі БпЛА-перехоплювачів не виключення, але людський ресурс, на жаль, дуже обмежений.

Зараз ми з вами розмовляємо в липні, а у вересні буде зовсім інше бачення ситуації, зовсім інший підхід. Можливо, вже й не потрібні будуть ці оператори, яких ми сьогодні готуємо десятками у навчальних школах. Можливо, вже хтось винайшов систему самонаведення, яка буде працювати без участі оператора БпЛА.

Все настільки швидкоплинне, що важко прогнозувати, що буде через місяць, два або пів року. Можливо і нема у нас пів року. Можливо, росіяни вже готові запускати 400 "Шахедів" кожного дня або через день.

Є інформація, що росіяни готуються встановити на "Шахеди" алгоритми для ухиляння від перехоплювачів, коли Україна почне масово їх застосовувати. Чи є це значною загрозою?

Коли ми почнемо масово використовувати БпЛА-перехоплювачі у боротьбі з "Шахедами" то наші спроможності значно зростуть, навченість та майстерність екіпажів буде постійно зростати. Різке маневрування "Шахедами" – це не так просто реалізувати, через ряд технічних причин, за своїми характеристиками "Шахедами"не маневрова ціль, він може зробити певний маневр зі зміною висоту, збільшити швидкість, але не різкі маневри, як це робить та ж "Zala" та інші розвідувальні БпЛА.

У червні відомий блогер Сергій Стерненко повідомляв, що бійцям ППО не дають збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами. За його словами, військових у тилу не навчають керувати такими засобами, а ті, хто пройшов навчання, не мають змоги їх застосовувати.

Раніше український військовий продемонстрував реальний розмір "Шахеда" у порівнянні з людиною. Судячи з фото, довжина безпілотника суттєво перевищує зріст дорослого чоловіка.