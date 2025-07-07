Якого розміру "Шахед" насправді: з'явилося нове фото російського ударного БПЛА

В мережі показали знімок російського ударного безпілотного літального апарата «Шахед», який дає уявлення про його габарити.

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Світлину, на якій український військовослужбовець позує на фоні ворожого "Шахеда" чорного кольору, опублікував користувач соціальної мережі X під ніком MAKS 25. На фото видно, що довжина ворожого безпілотника суттєво перевищує зріст захисника.

Український військовий на фоні "Шахеда" Фото: Maks_NAFO_FELLA/X

"Шахед" поруч із нашим солдатом!" — сказано в публікації.

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Як зазначає "Главком" на знімку зафіксовано Shahed-136, або "Герань-2". Цей дрон має довжину приблизно 3,5 м, розмах крил – близько 2,5 м, а масу – близько 200 кг. Дальність БПЛА становить 2 тисячі кілометрів, а максимальна швидкість – 180 км/год.

Нагадаємо, в Російській Федерації модернізують ударні безпілотники "Шахед", зокрема мова йде про оснащення дронів реактивними двигунами для збільшення швидкості польоту.

Фокус також писав про те, що в російських ударних безпілотних апаратах "Шахед" стало менше західних компонентів, але збільшилась частка комплектуючих з Китаю.