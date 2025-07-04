"Шахеди" будуть ухилятися від БПЛА-перехоплювачів: до чого варто готуватись, – "Флеш"

В Російські Федерації шукають способи захистити «Шахеди» від українських дронів-перехоплювачів. Деякі рішення ворог може впровадити досить швидко і дешево.

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Російські спеціалісти, які виробляють дрони в особливій економічній зоні "Алабуга", вже обговорюють те, як ухилятися від зенітних перехоплювачів в закритих групах, розповів український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов виданню "Уніан".

За словами експерта, українцям думати на випередження і готуватись до нових удосконалень "Шахедів". Одне з можливих рішень для протидії перехоплювачам — камери на борту БПЛА. Цей метод росіяни вже застосовують на розвідувальних дронах ZALA – коли в поле зору камери потрапляє дрон, то тоді БПЛА-розвідник починає маневрувати.

"Треба дивитися, які у "Шахеда" є можливості для маневрування. І що росіяни можуть зробити з ними. Аби ми розуміли, які методи треба додавати вже зараз. Інакше може статися така ситуація, що ми швидко випустимо 10 чи 100 тисяч дронів. А вони виявляться неефективними", — пояснив "Флеш".

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Фахівець з радіотехнологій зазначив, що подібні доопрацювання є досить дешевими. Потрібні всього дві маленькі камери, які фіксують дрони в небі і дають команду льотному контролеру, який керує БПЛА, виконати маневр.

"Ця система досить дешева і росіяни можуть додати її в існуючий "Шахед" досить швидко", — наголосив експерт.

Нагадаємо, ворог також працює над тим, щоб зробити "Шахеди" реактивними, що дасть їм змогу рухатися швидше. Для протидії таким БПЛА українські компаній розробляють реактивні перехоплювачі.

Також повідомлялось, що росіяни почали встановлювати на "Шахеди" високотехнологічні комп’ютери NVIDIA, які дозволяють дронам обходити протиповітряну оборону України.