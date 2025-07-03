Два БПЛА в одному: як працює новітній дрон POP Fly вітчизняного виробництва (відео)
Українська компанія REACTIVE DRONE розробила новий універсальний безпілотник POP Fly, який може виконувати як ударні, так і розвідувальні функції. Апарат вже готовий до серійного виробництва.
Запуск дрона POP Fly здійснюється за допомогою пускової установки у вигляді труби. Конструкція БПЛА дозволяє змінювати камери і бойові частини залежно від місії, розповів директор REACTIVE DRONE Олексій Колесник порталу "Мілітарний".
В ударному варіанті POP Fly несе бойову частину вагою від 2,5 до 5 кілограмів. Дальність ураження становить 50–100 кілометрів, залежно від кількості вибухівки.
Дальність дії в розвідувальному режимі становить 100–120 кілометрів. БПЛА здатен повертатися на базу та безпечно завершувати політ за допомогою парашута.Важливо
Дрон POP Fly використовує той самий зв'язок, що й безпілотники "Шмавік" та "Кажан" від REACTIVE DRONE, тому може працювати з ними в єдиній екосистемі. Наразі БПЛА проходить випробування, після яких має стартувати процес кодифікації.
У виданні наголосили, що за концепцією український POP Fly нагадує американські дрони Switchblade, які вже тривалий час використовує Україна.
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