Два БПЛА в одному: як працює новітній дрон POP Fly вітчизняного виробництва (відео)

Українська компанія REACTIVE DRONE розробила новий універсальний безпілотник POP Fly, який може виконувати як ударні, так і розвідувальні функції. Апарат вже готовий до серійного виробництва.

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Запуск дрона POP Fly здійснюється за допомогою пускової установки у вигляді труби. Конструкція БПЛА дозволяє змінювати камери і бойові частини залежно від місії, розповів директор REACTIVE DRONE Олексій Колесник порталу "Мілітарний".

REACTIVE DRONE представила БПЛА POP Fly

В ударному варіанті POP Fly несе бойову частину вагою від 2,5 до 5 кілограмів. Дальність ураження становить 50–100 кілометрів, залежно від кількості вибухівки.

Пускова установка для POP Fly Фото: Мілітарний

Дальність дії в розвідувальному режимі становить 100–120 кілометрів. БПЛА здатен повертатися на базу та безпечно завершувати політ за допомогою парашута.

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Дрон POP Fly використовує той самий зв'язок, що й безпілотники "Шмавік" та "Кажан" від REACTIVE DRONE, тому може працювати з ними в єдиній екосистемі. Наразі БПЛА проходить випробування, після яких має стартувати процес кодифікації.

У виданні наголосили, що за концепцією український POP Fly нагадує американські дрони Switchblade, які вже тривалий час використовує Україна.

Український дрон POP Fly Фото: Мілітарний

Нагадаємо, французька компанія Parrot представила на Паризькому авіасалоні малогабаритний розвідувальний квадрокоптер ANAFI UKR, адаптований під вимоги Збройних сил України.

Фокус також писав про те, що Китай заявив про успішне випробування нових 155-мм снарядів Tianyan, до яких прикріплені розвідувальні безпілотники, здатні відокремлюватись в повітрі.