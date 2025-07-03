Артелірійські снаряди, що несуть БПЛА: як працює новітня технологія Tianyan (фото)

Китай заявив про успішне випробування нових 155-мм снарядів Tianyan, до яких прикріплені розвідувальні безпілотники, здатні відокремлюватись в повітрі.

Related video

Розробка Tianyan снарядів тривала понад 12 років. П'ять бойових випробувань підтвердили, що дрони витримують силу запуску, яка в 3000 разів перевищує їхню власну вагу. Це можна порівняти з вагою 35 дорослих африканських слонів на одну людину, пише газета South China Morning Post (SCMP).

Система, розроблена китайськими вченими, дозволяє дрону відокремлюватись від артилерійського снаряда під час польоту, а також захищає його від аеродинамічних пошкоджень. Процес розділення забезпечується ланцюговою реакцією, яка не потребує електроніки чи зовнішнього живлення. Після розкриття БПЛА може вести розвідку та коригувати артилерію.

Механізм розкриття снаряду Tianyan Фото: Науково-дослідний інститут прикладної фізики та хімії Шеньсі

Повідомляється, що вибухівка на основі азиду свинцю та бору всередині залишилася неушкодженою навіть під впливом сильних навантажень. За екстремальних температур від -50 до 80°C та при варіаціях товщини перегородки від 1 до 4 мм система запалювання працювала справно.

Як зазначає портал Defense Express заявлена дальність від 10 км — це небагато для сучасної війни. За словами експертів, застосування артилерійської системи на такій відстані від ворога, ставить її під загрозу ударних БПЛА.

Важливо

ЗСУ можуть залишитися без "Мавіків": чи є в України альтернатива китайським БПЛА

При цьому у виданні зазначили, що технологія Tianyan розгорнути розвідувальний дрон прямо над ворожими військами за лічені секунди. Так можна досягнути ефекту несподіванки, не залишивши противнику часу змінити позицію чи сховатись.

Характеристики та тип БПЛА невідомі, проте експерти припускають, що мова йде про апарат квадрокоптерного типу зі зв’язком по радіоканалу. На їхню думку, цей тип зв’язку міг стати обмежувачем у дальності, адже через компактні габарити, на безпілотник неможливо поставити більшу антену.

Нагадаємо, китайські вчені розробили мініатюрний безпілотник розміром з комара, призначений для спостереження і розвідки в складних або чутливих умовах.

Фокус також повідомляв, що в Китаї розробили двокіловатний волоконний лазер, який можна швидко розгорнути для військового або промислового застосування.