Артелирийские снаряды, несущие БПЛА: как работает новейшая технология Tianyan (фото)

Китай заявил об успешном испытании новых 155-мм снарядов Tianyan, к которым прикреплены разведывательные беспилотники, способные отделяться в воздухе.

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Разработка Tianyan снарядов длилась более 12 лет. Пять боевых испытаний подтвердили, что дроны выдерживают силу запуска, которая в 3000 раз превышает их собственный вес. Это сопоставимо с весом 35 взрослых африканских слонов на одного человека, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Система, разработанная китайскими учеными, позволяет дрону отделяться от артиллерийского снаряда во время полета, а также защищает его от аэродинамических повреждений. Процесс разделения обеспечивается цепной реакцией, которая не требует электроники или внешнего питания. После раскрытия БПЛА может вести разведку и корректировать артиллерию.

Механизм раскрытия снаряда Tianyan Фото: Научно-исследовательский институт прикладной физики и химии Шэньси

Сообщается, что взрывчатка на основе азида свинца и бора внутри осталась невредимой даже под воздействием сильных нагрузок. При экстремальных температурах от -50 до 80°C и при вариациях толщины перегородки от 1 до 4 мм система зажигания работала исправно.

Как отмечает портал Defense Express заявленная дальность от 10 км — это немного для современной войны. По словам экспертов, применение артиллерийской системы на таком расстоянии от врага, ставит ее под угрозу ударных БПЛА.

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При этом в издании отметили, что технология Tianyan развернуть разведывательный дрон прямо над вражескими войсками за считанные секунды. Так можно достичь эффекта неожиданности, не оставив противнику времени сменить позицию или спрятаться.

Характеристики и тип БПЛА неизвестны, однако эксперты предполагают, что речь идет об аппарате квадрокоптерного типа со связью по радиоканалу. По их мнению, этот тип связи мог стать ограничителем в дальности, ведь из-за компактных габаритов, на беспилотник невозможно поставить большую антенну.

Напомним, китайские ученые разработали миниатюрный беспилотник размером с комара, предназначенный для наблюдения и разведки в сложных или чувствительных условиях.

Фокус также сообщал, что в Китае разработали двухкиловаттный волоконный лазер, который можно быстро развернуть для военного или промышленного применения.