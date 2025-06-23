Незаметен для врага: представлен новый БПЛА-разведчик размером с комара (видео)

Ученые из Национального университета оборонных технологий Китая (NUDT) разработали миниатюрный беспилотник, предназначенный для наблюдения и разведки в сложных или чувствительных условиях.

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Этот БПЛА может работать незамеченным, что делает его ценными в тайных военных операциях, шпионаже или тактической разведке. Однако из-за компактного размера подобные аппараты довольно сложно проектировать и строить, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Дрон размером с комара

В сюжете для китайского телевидения можно увидеть, что по бокам корпуса дрона, имеющего форму палочки, прикреплены два крошечных крыла листовидной структуры, а также три тонкие, как волос, "ноги".

"Вот в моей руке робот, похожий на комара. Миниатюрные бионические роботы, подобные этому, особенно подходят для информационной разведки и специальных миссий на поле боя", — рассказал Лян Хэсян, студент NUDT.

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В издании отметили, что крошечные размеры делают производство этого нового типа дронов трудоемким. Датчики, силовые устройства, схемы управления и другие элементы должны умещаться в очень маленьком пространстве.

Поэтому производство подобных БПЛА требует сотрудничества между различными дисциплинами, такими как проектирование микроскопических устройств, материаловедение и бионика.

Напомним, украинская компания WIY DRONES разработала дрон STRILA для перехвата российских ударных БПЛА "Шахед", а также дрон BUREWIY, способный сбивать разведывательные беспилотники врага.

Также сообщалось, что в Украине уже производятся радиолокационные станции (РЛС) тактического назначения. Подразделения дронов-перехватчиков используют эти системы для обнаружения российских беспилотников.