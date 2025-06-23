Перехватят "Шахеды" и БПЛА-разведчики: как работают дроны STRILA и BUREWIY (фото)

Украинская компания WIY DRONES разработала дрон STRILA для перехвата российских ударных БПЛА «Шахед», а также дрон BUREWIY, способный сбивать разведывательные беспилотники врага.

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STRILA и BUREWIY были представлены на DemoDay Brave1. Оба БПЛА могут взлетать со специальных мобильных платформ, чтобы быстро реагировать на враждебную цель, сообщает "Милитарный".

STRILA

STRILA — это перехватчик дронов "Шахед". Детальные характеристики аппарата не раскрываются, но известно, что он может развивать скорость более 300 км в час и пребывать в воздухе 15-20 минут. Наличие дневной и ночной камеры позволяет дрону работать в любое время суток.

Перехватчик STRILA Фото: WIY DRONES

Аэродинамический корпус БПЛА минимизирует сопротивление воздуху и повышает эффективность перехвата. Кром того, компания-производитель разработала собственные пропеллеры, которые могут выдерживать соответствующую нагрузку.

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Используя специальный софт, STRILA может выдвинуться в зону полета вражеского беспилотника, после чего оператору нужно в ручном режиме довести перехватчик до цели.

"Если говорить об уровне его готовности, то он на уровне TRL-7 (Technology Readiness Level 7 — Прототип прошел испытания в условиях, максимально приближенных к боевым, — ред.). То есть это почти готовый к использованию образец. Эти дроны пока еще активного боевого применения не имели, но у нас есть подразделения, где они есть", — заявили в компании.

BUREWIY

Дрон BUREWIY был вдохновлен разработкой перехватчика STRILA. Он предназначен для уничтожения вражеских разведывательных БПЛА, таких как "Орлан", Zala и SuperCam. Беспилотник может работать на высоте 1000-2000 метров, разгоняясь до 250 км/ч.

Дрон BUREWIY Фото: WIY DRONES

В WIY DRONES отметили, что BUREWIY работает на цифровой связи их собственной разработки. Также используется связь по видео Walksnail — популярная технология, которая активно сейчас используется в войсках.

BUREWIY пока не используется непосредственно подразделениями Сил обороны Украины, однако уже проходил различные тесты. По словам разработчиков, поставки БПЛА в конкретные подразделения могут стартовать через несколько недель или месяц.

Дрон BUREWIY Фото: Милитарный

Напомним, в Украине уже производятся радиолокационные станции (РЛС) тактического назначения. Подразделения дронов-перехватчиков используют эти системы для обнаружения российских БПЛА.

Также сообщалось, что французская компания Parrot представила на Парижском авиасалоне малогабаритный разведывательный квадрокоптер ANAFI UKR, адаптированный под требования ВСУ.