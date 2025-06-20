Парк беспилотников ВСУ пополнил FPV-комплекс "Світловод": на что он способен

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный FPV-комплекс «Світловод» отечественного производства.

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БПЛА "Світловод" управляется через оптоволоконный кабель и оснащен системами автоматического обнаружения и распознавания целей, сообщило Минобороны со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

По данным ведомства, новый дрон на оптоволокне способен доставлять боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. БПЛА получил высокопроизводительные двигатели, емкостные легкие аккумуляторы, а также может быть оборудован дневными или ночными камерами.

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"Світловод" разворачивается в боевое положение за несколько минут", — отметили в Минобороны.

Всего с начала 2025 года к эксплуатации в украинской армии было допущено более 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.

Напомним, французская компания Parrot представила на Парижском авиасалоне малогабаритный разведывательный квадрокоптер ANAFI UKR, адаптированный под требования ВСУ.

Фокус также писал о том, что ВСУ уже используют на фронте ударно-разведывательный комплекс "Булава" от украинской компании DeViro.