Парк беспилотников ВСУ пополнил FPV-комплекс "Світловод": на что он способен
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный FPV-комплекс «Світловод» отечественного производства.
БПЛА "Світловод" управляется через оптоволоконный кабель и оснащен системами автоматического обнаружения и распознавания целей, сообщило Минобороны со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
По данным ведомства, новый дрон на оптоволокне способен доставлять боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. БПЛА получил высокопроизводительные двигатели, емкостные легкие аккумуляторы, а также может быть оборудован дневными или ночными камерами.Важно
"Світловод" разворачивается в боевое положение за несколько минут", — отметили в Минобороны.
Всего с начала 2025 года к эксплуатации в украинской армии было допущено более 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.
Напомним, французская компания Parrot представила на Парижском авиасалоне малогабаритный разведывательный квадрокоптер ANAFI UKR, адаптированный под требования ВСУ.
Фокус также писал о том, что ВСУ уже используют на фронте ударно-разведывательный комплекс "Булава" от украинской компании DeViro.