Нужны для борьбы с БПЛА: Украина теперь производит собственные тактические РЛС

В Украине уже производятся радиолокационные станции (РЛС) тактического назначения. Подразделения дронов-перехватчиков используют эти системы для обнаружения российских беспилотников.

Related video

Небольшие РЛС, способные видеть положение и высоту цели, являются одним из ключевых элементов дроновой противовоздушной обороны (ПВО). В частности, среди военных сейчас большой спрос на модели украинского производства, сообщил консультант фонда "Повернись живим" Тарас Тимочко в интервью Mezha.Media.

По его словам, импортные РЛС имеют больше режимов работы и настроек под разные цели, из-за чего возникают сложности. В свою очередь украинские системы более просты и стабильны в применении, так как созданы под конкретные цели. При этом отечественному производителю не хватает масштабирования.

Важно

Парк беспилотников ВСУ пополнил FPV-комплекс "Світловод": на что он способен

"Военные очень хвалят. Очередь на получение модели с одного отечественного завода уже составляет 13 месяцев. Еще полгода назад очередь составила 6 месяцев", — отметил Тимочко.

Представитель фонда подчеркнул, что россияне активно охотятся за украинскими радиолокационными станциями. Однако ВСУ уже начали этому противодействовать.

Напомним, французская компания Parrot представила на Парижском авиасалоне малогабаритный разведывательный квадрокоптер ANAFI UKR, адаптированный под требования Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что на вооружение Королевских ВВС Великобритании поступил дрон Protector RG Mk1, предназначенный для разведки, наблюдения, обнаружения целей, а также ударных операций.