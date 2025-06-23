Перехоплять "Шахеди" і БПЛА-розвідники: як працюють дрони STRILA і BUREWIY (фото)

Українська компанія WIY DRONES розробила дрон STRILA для перехоплення російських ударних БПЛА "Шахед", а також дрон BUREWIY, здатний збивати розвідувальні безпілотники ворога.

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STRILA і BUREWIY були представлені на DemoDay Brave1. Обидва БПЛА можуть злітати зі спеціальних мобільних платформ, щоб швидко реагувати на ворожу ціль, повідомляє "Мілітарний".

STRILA

STRILA — це перехоплювач дронів "Шахед". Детальних характеристик апарата не розкривають, але відомо, що він може розвивати швидкість понад 300 км на годину і перебувати в повітрі 15-20 хвилин. Наявність денної та нічної камери дає змогу дрону працювати в будь-який час доби.

Перехоплювач STRILA Фото: WIY DRONES

Аеродинамічний корпус БПЛА мінімізує опір повітрю та підвищує ефективність перехоплення. Крім того, компанія-виробник розробила власні пропелери, які можуть витримувати відповідне навантаження.

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Використовуючи спеціальний софт, STRILA може висунутися в зону польоту ворожого безпілотника, після чого оператору потрібно в ручному режимі довести перехоплювач до цілі.

"Якщо говорити про рівень його готовності, то він на рівні TRL-7 (Technology Readiness Level 7 — Прототип пройшов випробування в умовах, максимально наближених до бойових, — ред.). Тобто це майже готовий до використання зразок. Ці дрони поки що активного бойового застосування не мали, але в нас є підрозділи, де вони є", — заявили в компанії.

BUREWIY

Дрон BUREWIY був натхненний розробкою перехоплювача STRILA. Він призначений для знищення ворожих розвідувальних БПЛА, таких як "Орлан", Zala і SuperCam. Безпілотник може працювати на висоті 1000-2000 метрів, розганяючись до 250 км/год.

Дрон BUREWIY Фото: WIY DRONES

У WIY DRONES зазначили, що BUREWIY працює на цифровому зв'язку їхньої власної розробки. Також використовується зв'язок по відео Walksnail — популярна технологія, яка активно зараз використовується у військах.

BUREWIY поки що не використовується безпосередньо підрозділами Сил оборони України, проте вже проходив різні тести. За словами розробників, поставки БПЛА в конкретні підрозділи можуть стартувати через кілька тижнів або місяць.

Дрон BUREWIY Фото: Мілітарний

Нагадаємо, в Україні вже виробляють радіолокаційні станції (РЛС) тактичного призначення. Підрозділи дронів-перехоплювачів використовують ці системи для виявлення російських БПЛА.

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