Непомітний для ворога: представлено новий БПЛА-розвідник розміром з комара (відео)

Вчені з Національного університету оборонних технологій Китаю (NUDT) розробили мініатюрний безпілотник, призначений для спостереження і розвідки в складних або чутливих умовах.

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Цей БПЛА може працювати непоміченим, що робить його цінними в таємних військових операціях, шпигунстві або тактичній розвідці. Однак через компактний розмір такі апарати досить складно проєктувати і будувати, пише газета South China Morning Post (SCMP).

Дрон розміром із комара

У сюжеті для китайського телебачення можна побачити, що з боків корпусу дрона, що має форму палички, прикріплено два крихітних крила листоподібної структури, а також три тонкі, як волосся, "ноги".

"Ось у моїй руці робот, схожий на комара. Мініатюрні біонічні роботи, подібні до цього, особливо підходять для інформаційної розвідки та спеціальних місій на полі бою", — розповів Лян Хесян, студент NUDT.

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У виданні зазначили, що крихітні розміри роблять виробництво цього нового типу дронів трудомістким. Датчики, силові пристрої, схеми управління та інші елементи повинні вміщатися в дуже маленькому просторі.

Тому виробництво подібних БПЛА вимагає співпраці між різними дисциплінами, такими як проєктування мікроскопічних пристроїв, матеріалознавство та біоніка.

Нагадаємо, українська компанія WIY DRONES розробила дрон STRILA для перехоплення російських ударних БПЛА "Шахед", а також дрон BUREWIY, здатний збивати розвідувальні безпілотники ворога.

Також повідомлялося, що в Україні вже виробляють радіолокаційні станції (РЛС) тактичного призначення. Підрозділи дронів-перехоплювачів використовують ці системи для виявлення російських безпілотників.