ЗСУ можуть залишитися без "Мавіків": чи є в України альтернатива китайським БПЛА

Сили оборони України дедалі частіше стикаються з нестачею безпілотників DJI Mavic через експортні обмеження з боку Китаю.

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Китайські "Мавіки" масово використовуються військовими для ближньої розвідки та корегування артилерії. При цьому загальна тенденція вказує на те, що БПЛА DJI можуть зникнути з фронту, вважають в "РБК-Україна".

Повномасштабна війна збільшила попит на Mavic в Україні у десятки разів. У 2023 прем’єр-міністр Денис Шмигаль навіть заявив, що українці викуповують до 60% світового виробництва цих безпілотників.

Однак у травні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що китайський Mavic "відкритий для росіян, але закритий для українців". Командування Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ підтвердило, що з боку китайських виробників є неофіційні обмеження. Зокрема, йдеться про збільшення термінів доставки, зростання цін та ускладнену логістику.

Нестачу "Мавіків" також відзначив начальник штабу батальйону безпілотних систем ANTARES бригади "Рубіж" Самір Махмудов. За його словами, обмеження стали відчутними ще минулого року. Військовий зазначив, що підрозділи "викручуються за допомогою системи "Є-балів" і звертаються до волонтерів.

Чи є альтернатива "Мавікам"

Командир взводу ударних БПЛА 109 бригади ТРО ЗСУ Єгор Фірсов розповів, що є низка БПЛА від інших іноземних виробників, тому йде пошук шляхів для їх придбання. Щоб спростити цей процес, в Міноборони недавно запропонували дозволити бригадам самостійно закуповувати дрони.

Дрон Autel EVO 2 Фото: 5 канал

Щодо вітчизняних альтернатив, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, на сьогодні українські виробники вже можуть виробляти близько 4 млн дронів на рік, з них 1,5 млн БПЛА вже отримали бійці на фронті.

В СБС зазначили, що дрони Mavic досі становлять суттєву частину БПЛА на фронті. Водночас у підрозділах вже використовуються деякі українські розвідувальні БПЛА. Серед згаданих апаратів — Autel, "Лінза", "Мамба", "Шарк" чи "Валькірія".

Дрон "Шмавік" Фото: Defence Express

За даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, в нашій країні вже створено щонайменше десять аналогів китайського "Мавіка". В їх числі – розвідувальний дрон "Шмавік".

Вадим Горюшко, директор компанії VPP Invest, яка займається виробництвом дронів, наголосив, що повторити DJI Mavic технологічно неможливо, бо цей дрон є результатом багаторічних інвестицій та вдосконалень. Проте українські виробники експериментують і розвиваються, тому не виключено, що в майбутньому вітчизняні БПЛА перевершать китайські.

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Хоча БПЛА Mavic здебільшого використовуються для розвідки, ЗСУ також адаптували їх для ударних цілей. За словами Єгора Фірсова, на ударні місії блокування китайських коптерів вплинуло значно менше, ніж на розвідувальні.

Сегмент бойових FPV-дронів також частково залежить від Китаю, особливо в плані електроніки й моторів. Проте наприкінці 2024 року українська компанія Vyriy Drone вже зібрала перший зразок FPV-дрона повністю з українських комплектуючих.

Нагадаємо, українська технологічна компанія Stetman розробляє супутникову мережу UASAT як вітчизняну альтернативу інтернету Starlink від SpaceX.