Китай не продає БПЛА Mavic Україні та країнам ЄС, поставки в РФ тривають, — Зеленський

Китай припинив продаж популярних безпілотників Mavic Україні та її союзникам. БПЛА незамінний на фронті для спостереження за ворогом.

Related video

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Німеччині, його процитувало агентство Bloomberg.

"Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців. У РФ є виробничі лінії, там присутні китайські представники", — повідомив президент.

Mavic — популярний цивільний квадрокоптер, який використовують для аерофотозйомки. Військові можуть адаптувати його для перенесення вибухових речовин. На фронті дрон Mavic можна використовувати для спостереження і атак.

"Коли хтось запитує, чи допомагає Китай Росії [у військовому плані], як ми повинні оцінювати такі кроки?" — запитав Зеленський.

За його словами, Київ просив союзників допомогти профінансувати виробництво безпілотників. Україна прагне випускати від 300 до 500 одиниць БПЛА на добу.

"Проблеми з виробничими потужностями немає. Є проблема у фінансуванні", — зазначив президент.

Європейський чиновник підтвердив Bloomberg оцінки Зеленського. Китай також скоротив постачання на Захід компонентів безпілотників, зокрема магнітів для двигунів.

Експорт БПЛА Mavic під питанням: позиція Китаю

Пекін продовжує заявляти про контроль експорту товарів подвійного призначення, включно з БПЛА.

"Позиція Китаю з питання України послідовна і ясна: ми підтримуємо припинення війни й сприяння мирним переговорам", — йдеться в заяві МЗС, яку отримала редакція Bloomberg.

Китайські дипломати підкреслюють, що Пекін ніколи не постачав країнам, які воюють, летальну зброю і суворо контролює товари подвійного призначення.

Нагадаємо, військовим ЗСУ вдається оснащувати дрони Mavic шістьма гранатами VOG, а не двома, як це було раніше. БПЛА перетворилися на смертоносну систему проти піхоти.

Російські окупанти розробили систему для дронів Mavic, завдяки якій можна застосовувати 12-каліберні дробові патрони.