Несе 6 гранат VOG з надрукованими на 3D принтері хвостовиками: в мережі "засвітився" незвичний Mavic ЗСУ

Українські захисники стали оснащувати дрони Mavic шістьма гранатами VOG замість двох, як це було раніше.

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Відео такого безпілотника в мережі Х оприлюднив канадський OSINT-розслідувач, який стежить за розвитком російсько-української війни, зокрема, використанням БПЛА, систем РЕБ та боєприпасів @GrandpaRoy2.

"Дрони Mavic стали піонерами у виробництві легких бомбардувальників-дронів в Україні та стали смертоносною системою протипіхотної зброї. Все частіше FPV з їхньою більшою потужністю конфігуруються як бомбардувальники. Тут український FPV несе шість гранатометів VOG, порівняно з обмеженням Mavic у дві", — написав він та продемонстрував кадри українського дрона з 6 гранатами.

Також він продемонстрував відео, де російський окупант кріпить дві бомби VOG на дрон Mavic.

"Детонатор VMG був змінений таким чином, що коли він закручує носовий обтічник, боєприпас спрацьовує. Це погана практика, тому часто замість нього використовується друкований детонатор, а запобіжник витягується під час запуску", — зазначив експерт.

Аналітики розслідувальної спільноти зауважили, що український дрон-бомбардувальник несе шість гранат типу VOG з хвостовиками, надрукованими на 3D принтері.

Нагадамо, що раніше повідомлялося, що українські волонтери виготовили партію 8-кілограмових бомб для скидів з дронів для бійців Сил оборони. Запчастини для них надрукували на 3D-принтері.

Також повідомлялося, що ЗСУ отримали новий роботизований комплекс TerMIT зі встановленим на ньому кулеметом Canik.