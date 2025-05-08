"Маленька ракета добра": ЗСУ отримають бомби для скидів, із запчастин, надрукованих на 3D-принтері (фото)

Українські волонтери виготовили партію 8-кілограмових бомб для скидів з дронів для бійців Сил оборони. Запчастини для них надрукували на 3D-принтері.

Related video

Про це повідомили у телеграм-каналі волонтерської спільноти "Ватароби" ГО "ВінЮА".

Вони показали ящики з готовою продукцією, яка вирушає на фронт.

"Свіженькі 8-кілограмові цукерки, щойно з принтера, які вже вирушили виконувати бойове завдання. Їхній солодкий сюрприз адресовано виключно непроханим "гостям" — привіт окупанту прямо у бліндаж. Кожна така цукерка — це не просто пластик і порох, а смак помсти, витримки й віри в Перемогу", — зазначили волонтери.

Вони додали, що передають українським захисникам десять тисяч таких стабілізаційних хвостиків і зізнаються, що їхні 3D-принтери "вже просяться у відпустку" через постійне навантаження і великі об'єми роботи.

"Кожен хвостик — це як маленька ракета добра, яка допоможе бити ворога точніше, швидше й ефектніше. Працюємо, пакуємо, штурмовикам передаємо — бо перемога сама себе не наблизить", — кажуть волонтери.

Нагадаємо, що в Україні приступив до розміновування території роботизований комплекс "Змій", який здатний витримувати підрив двох протитанкових мін.

Також повідомлялося, що ЗСУ отримали новий роботизований комплекс TerMIT зі встановленим на ньому кулеметом Canik.