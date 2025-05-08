"Маленькая ракета добра": ВСУ получат бомбы для сбросов, из запчастей, напечатанных на 3D-принтере (фото)

Украинские волонтеры изготовили партию 8-килограммовых бомб для сбросов с дронов для бойцов Сил обороны. запчасти для них напечатали на 3D-принтере.

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Об этом сообщили в телеграмм-канале волонтерского сообщества "Ватаробы" ОО "ВинЮА".

Они показали ящики с готовой продукцией, которая отправляется на фронт.

"Свеженькие 8-килограммовые конфеты, только что из принтера, которые уже отправились выполнять боевое задание. Их сладкий сюрприз адресован исключительно незваным "гостям" — привет оккупанту прямо в блиндаж. Каждая такая конфета — это не просто пластик и порох, а вкус мести, выдержки и веры в Победу", — отметили волонтеры.

Они добавили, что передают украинским защитникам десять тысяч таких стабилизационных хвостиков и признаются, что их 3D-принтеры "уже просятся в отпуск" из-за постоянной нагрузки и больших объемов работы.

"Каждый хвостик — это как маленькая ракета добра, которая поможет бить врага точнее, быстрее и эффектнее. Работаем, пакуем, штурмовикам передаем — потому что победа сама себя не приблизит", — говорят волонтеры.

Напомним, что в Украине приступил к разминированию территории роботизированный комплекс "Змей", который способен выдерживать подрыв двух противотанковых мин.

Также сообщалось, что ВСУ получили новый роботизированный комплекс TerMIT с установленным на нем пулеметом Canik.