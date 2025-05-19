Несет 6 гранат VOG с напечатанными на 3D принтере хвостовиками: в сети "засветился" необычный Mavic ВСУ

Украинские защитники стали оснащать дроны Mavic шестью гранатами VOG вместо двух, как это было раньше.

Related video

Видео такого беспилотника в сети Х обнародовал канадский OSINT-расследователь, который следит за развитием российско-украинской войны, в частности, использованием БПЛА, систем РЭБ и боеприпасов @GrandpaRoy2.

"Дроны Mavic стали пионерами в производстве легких бомбардировщиков-дронов в Украине и стали смертоносной системой противопехотного оружия. Все чаще FPV с их большей мощностью конфигурируются как бомбардировщики. Здесь украинский FPV несет шесть гранатометов VOG, по сравнению с ограничением Mavic в две", — написал он и продемонстрировал кадры украинского дрона с 6 гранатами.

Также он продемонстрировал видео, где российский оккупант крепит две бомбы VOG на дрон Mavic.

"Детонатор VMG был изменен таким образом, что когда он закручивает носовой обтекатель, боеприпас срабатывает. Это плохая практика, поэтому часто вместо него используется печатный детонатор, а предохранитель извлекается при запуске", — отметил эксперт.

Аналитики расследовательского сообщества отметили, что украинский дрон-бомбардировщик несет шесть гранат типа VOG с хвостовиками, напечатанными на 3D принтере.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинские волонтеры изготовили партию 8-килограммовых бомб для сбросов с дронов для бойцов Сил обороны. Запчасти для них напечатали на 3D-принтере.

Также сообщалось, что ВСУ получили новый роботизированный комплекс TerMIT с установленным на нем пулеметом Canik.