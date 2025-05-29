Китай не продает БПЛА Mavic Украине и странам ЕС, поставки в РФ продолжаются, – Зеленский
Китай прекратил продажу популярных беспилотников Mavic Украине и ее союзникам. БПЛА незаменим на фронте для наблюдения за врагом.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Германии, его процитировало агентство Bloomberg.
"Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. В РФ есть производственные линии, там присутствуют китайские представители", — сообщил президент.
Mavic — популярный гражданский квадрокоптер, используемый для аэрофотосъемки. Военные могут можно адаптировать его для переноски взрывчатых веществ. На фронте дрон Mavic можно использовать для наблюдения и атак.
"Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай России [в военном плане], как мы должны оценивать такие шаги?" — спросил Зеленский.
По его словам, Киев просил союзников помочь профинансировать производство беспилотников. Украина стремится выпускать от 300 до 500 единиц БПЛА в сутки.
"Проблемы с производственными мощностями нет. Есть проблема в финансировании", — указал президент.
Европейский чиновник подтвердил Bloomberg оценки Зеленского. Китай также сократил поставки на Запад компонентов беспилотников, в том числе магниты для двигателей.
Экспорт БПЛА Mavic под вопросом: позиция Китая
Пекин продолжает заявлять о контроле экспорта товаров двойного назначения, включая БПЛА.
"Позиция Китая по вопросу Украины последовательная и ясная: мы привержены прекращению войны и содействию мирным переговорам", — говорится в заявлении МИД, которое получила редакция Bloomberg.
Китайские дипломаты подчеркивают, что Пекин никогда не поставлял воюющим странам летальное оружие и строго контролирует товары двойного назначения.
Напомним, военным ВСУ удается оснащать дроны Mavic шестью гранатами VOG, а не двумя, как это было ранее. БПЛА превратились в смертоносную систему против пехоты.
Российские оккупанты разработали систему для дронов Mavic, благодаря которой можно применять 12-калиберные дробовые патроны.