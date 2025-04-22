12 калибр против дронов: в РФ создали дробовик для БПЛА типа Mavic (видео)

Российские военнослужащие разработали импровизированную систему вооружения для дронов типа Mavic, позволяющую использовать 12-калиберные дробовые патроны для уничтожения вражеских беспилотников.

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Анализ видеоматериалов от различных российских групп провел OSINT-исследователь @GrandpaRoy2 на платформе X.

На опубликованных кадрах продемонстрирован процесс создания самодельного двухствольного "дрона-дробовика". Для подготовки боеприпасов в стандартном патроне 12 калибра вручную удаляется часть пороха, на его место устанавливается электроспичка, служащая воспламенителем. Затем патрон герметизируется в усиленной стекловолокном полипропиленовой трубе, образуя одноразовый картридж.

Такие картриджи закрепляются под корпусом дрона при помощи хомутов. Выстрел осуществляется дистанционно, путем активации встроенного светодиода, который запускает воспламенение электроспички. При выстреле картридж выбрасывается отдачей, тем самым исключая ее воздействие на летательный аппарат и сохраняя его устойчивость.

Обозреватели "Милитарного" отмечают, что данное решение имеет свои недостатки — каждый картридж одноразовый, что увеличивает трудозатраты на подготовку боевого дрона.

Аналогичные решения в украинских FPV-дронах

Украинские военные также применяют дроны с дробовиками для противодействия вражеским беспилотникам. К примеру, бойцы 30-й механизированной и Президентской бригад используют специально адаптированные FPV-дроны, такие как LUCKY STRIKE, которые оснащены многоразовыми ружьями, созданными под конкретную задачу.

Конструкция украинских систем предусматривает эффективную компенсацию отдачи, что позволяет вести многократный огонь без потери контроля над аппаратом. Бойцы подчеркивают, что управление таким БПЛА требует быстрой реакции и точного выбора момента для выстрела, однако в остальном их применение не вызывает сложностей.

Напомним, в конце декабря на канале Фонда помощи защитникам Украины появились кадры, где беспилотники ВСУ сбивают российские дроны с помощью дробовиков. Такое решение эффективно и против аппаратов на оптоволокне.