12 калібр проти дронів: у РФ створили дробовик для БПЛА типу Mavic (відео)

Російські військовослужбовці розробили імпровізовану систему озброєння для дронів типу Mavic, яка дає змогу використовувати 12-каліберні дробові патрони для знищення ворожих безпілотників.

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На опублікованих кадрах продемонстровано процес створення саморобного двоствольного "дрона-дробовика". Для підготовки боєприпасів у стандартному патроні 12 калібру вручну видаляють частину пороху, на його місце встановлюють електросірник, що слугує запальником. Потім патрон герметизується в посиленій скловолокном поліпропіленовій трубі, утворюючи одноразовий картридж.

Такі картриджі закріплюються під корпусом дрона за допомогою хомутів. Постріл здійснюється дистанційно, шляхом активації вбудованого світлодіода, який запускає займання електросірника. Під час пострілу картридж викидається віддачею, у такий спосіб унеможливлюючи її вплив на літальний апарат і зберігаючи його стійкість.

Оглядачі "Мілітарного" зазначають, що це рішення має свої недоліки — кожен картридж одноразовий, що збільшує трудовитрати на підготовку бойового дрона.

Аналогічні рішення в українських FPV-дронах

Українські військові також застосовують дрони з дробовиками для протидії ворожим безпілотникам. Наприклад, бійці 30-ї механізованої та Президентської бригад використовують спеціально адаптовані FPV-дрони, такі як LUCKY STRIKE, які оснащені багаторазовими рушницями, створеними під конкретне завдання.

Конструкція українських систем передбачає ефективну компенсацію віддачі, що дає змогу вести багаторазовий вогонь без втрати контролю над апаратом. Бійці підкреслюють, що управління таким БПЛА вимагає швидкої реакції та точного вибору моменту для пострілу, проте в іншому їх застосування не викликає складнощів.

Нагадаємо, наприкінці грудня на каналі Фонду допомоги захисникам України з'явилися кадри, де безпілотники ЗСУ збивають російські дрони за допомогою дробовиків. Таке рішення ефективне і проти апаратів на оптоволокні.