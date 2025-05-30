Без Mavic як без iPhone: українські військові про втрату ключового дрона на фронті

Китай припинив постачання популярних безпілотників Mavic до України та її західних союзників, тоді як Росія, навпаки, продовжує отримувати ці дрони. Фокус з’ясував, чому відсутність "Мавіків" ускладнить роботу української фронтової розвідки та які існують альтернативи цим безпілотникам.

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Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Німеччині заявив, що китайський виробник Mavic, компанія DJI, за вказівкою Пекіну, припинала продавати в Україну дрони.

"Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців. У РФ є виробничі лінії, там присутні китайські представники", — повідомив президент.

Mavic — це цивільний квадрокоптер, який широко використовується для аерофотознімання, але адаптований для військових потреб. Завдяки високоякісним камерам і системам стабілізації він став незамінним інструментом для розвідки на полі бою.

Водночас як зазначив Bloomberg, російські війська також модифікують Mavic, використовуючи їх із 12-каліберними дробовими патронами для атак. Це свідчить про універсальність дронів і їхню критичну роль у сучасній війні.

Пекін заявляє, що дотримується політики невтручання у війну та контролює експорт товарів подвійного призначення, до яких належать дрони. У заяві МЗС Китаю, отриманій Bloomberg, сказано: "Позиція Китаю з питання України послідовна і ясна: ми підтримуємо припинення війни й сприяння мирним переговорам". Китайські дипломати наголошують, що країна не постачає летальну зброю сторонам конфлікту та суворо контролює товари подвійного призначення.

Проте європейський чиновник, чиї слова підтверджують оцінки Зеленського, зазначив, що Китай також скоротив постачання компонентів для безпілотників на Захід, зокрема магнітів для двигунів. Це може ускладнити виробництво аналогів Mavic у країнах-союзниках України.

Які наслідки припинення постачання Mavic для української армії

Спеціаліст із ремонту військових дронів Олександр, поділився думками про значення дронів Mavic на фронті російсько-української війни. За його словами, Mavic відіграють ключову роль у військових операціях. Їх основна перевага — універсальність та низька вартість у порівнянні з аналогами. Спеціаліст у розмові з Фокусом стверджує, що, якщо ці дрони зникнуть, то військовим підрозділам, буде нічим, по факту, проводити розвідку у зоні бойових дій. Однак від цього майже не постраждають підрозділи, що використовують ударні дрони.

"Це рідкісні випадки, відносно рідкі, коли дрони роблять скиди. Десь 25% із 100% всіх "Мавіків", — каже Олександр.

Військовий, оператор дронів у Силах оборони України Вадим розповів Фокусу про ключову роль дронів Mavic у сучасних бойових діях, підкресливши їхню незамінність як основного інструменту розвідки. За його словами, дрони Mavic на лінії зіткнення працюють у повітрі 24/7. Вони є основним інструментом для отримання інформації на полі бою, виконуючи функцію спостереження з висоти. "Мавіки" дозволяють оперативно отримувати дані, які є вирішальними для планування операцій, коригування артилерії та моніторингу позицій противника. Без цих дронів військові втрачають ключовий канал отримання інформації, що значно ускладнює прийняття рішень і координацію дій.

Оператор дронів визнає, що припинення постачання "Мавіків" серйозно вплине на боєздатність.

"Якщо прямо зараз ми перестанемо отримувати нові постачання, ми, звичайно, щось придумаємо, але це дуже сильно може вдарити по ефективності. Особливо спочатку", — стверджує військовий.

Вадим детально пояснює, чому Mavic є унікальними. Їхня перевага полягає в технологічній досконалості. Саме "Мавік" є дроном з високої якості камерами, системами стабілізації, орієнтації, що робить його на цей час незамінним. Високоякісні камери дозволяють отримувати чіткі зображення навіть у складних умовах, а системи стабілізації забезпечують надійність польоту та точність даних. Завдяки цим характеристикам Mavic перевершують інші типи дронів, зокрема FPV, які, попри свою популярність, не можуть конкурувати за функціоналом.

Оператор дронів порівнює їхню різницю з контрастом між сучасним і застарілим обладнанням.

"Можна зібрати з FPV-дрону щось схоже на "Мавік", але по функціоналу він йому сильно поступатиметься. Це приблизно як порівнювати найновішу модель iPhone зі смартфоном десятирічної давнини", — підкреслює військовий.

Чи є альтернати Mavic

Щодо альтернатив, спеціаліст з ремонту дронів Олександр висловився скептично. На його думку, наразі їх можуть замінити тільки самозбірні дрони, враховуючи його розмірі та дешевизну. Без них довелося б використовувати великі дрони-розвідники, що значно дорожче й менш контрольовано. До того ж, під Mavic наразі заточена розвинена система навчання операторів дронів.

Говорячи про можливість створення аналогів, оператор дронів Вадим висловлює оптимізм щодо потенціалу українських інженерів, але зазначає, що це складне завдання, яке потребує значних ресурсів і часу. Він також вказує на те, що досі не було створено повноцінної заміни. Водночас військовий припускає, що можуть бути знайдені альтернативні способи забезпечення армії Mavic.

"Можливо, знайдуться "обхідні шляхи" для отримання "Мавіків" у наше озброєння. Це може включати неофіційні канали постачання або співпрацю з партнерами", — стверджує він.

Розмірковуючи про майбутнє, Вадим висловлює надію на розвиток вітчизняних технологій, які могли б замінити Mavic. Однак він реалістично оцінює ситуацію, зазначаючи, що створення конкурентоспроможного аналога потребує не лише інновацій, а й значних інвестицій у дослідження, розробку та виробництво. Наразі ж Mavic залишаються ключовим елементом розвідувальної системи, і їхня втрата стала б серйозним викликом для Сил оборони України.

Нагадаємо, військовим ЗСУ вдається оснащувати дрони Mavic шістьма гранатами VOG, а не двома, як це було раніше. БПЛА перетворилися на смертоносну систему проти піхоти.

Також Фокус писав, що Російські окупанти розробили систему для дронів Mavic, завдяки якій можна застосовувати 12-каліберні дробові патрони.