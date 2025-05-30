Без Mavic как без iPhone: украинские военные о потере ключевого дрона на фронте

Китай прекратил поставки популярных беспилотников Mavic в Украину и ее западных союзников, тогда как Россия, наоборот, продолжает получать эти дроны. Фокус выяснил, почему отсутствие "Мавиков" усложнит работу украинской фронтовой разведки и какие существуют альтернативы этим беспилотникам.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Германии заявил, что китайский производитель Mavic, компания DJI, по указанию Пекина, прекращала продавать в Украину дроны.

"Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. В РФ есть производственные линии, там присутствуют китайские представители", — сообщил президент.

Mavic — это гражданский квадрокоптер, который широко используется для аэрофотосъемки, но адаптирован для военных нужд. Благодаря высококачественным камерам и системам стабилизации он стал незаменимым инструментом для разведки на поле боя.

В то же время, как отметил Bloomberg, российские войска также модифицируют Mavic, используя их с 12-калиберными дробовыми патронами для атак. Это свидетельствует об универсальности дронов и их критической роли в современной войне.

Пекин заявляет, что придерживается политики невмешательства в войну и контролирует экспорт товаров двойного назначения, к которым относятся дроны. В заявлении МИД Китая, полученном Bloomberg, сказано: "Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна: мы поддерживаем прекращение войны и содействие мирным переговорам". Китайские дипломаты подчеркивают, что страна не поставляет летальное оружие сторонам конфликта и строго контролирует товары двойного назначения.

Однако европейский чиновник, чьи слова подтверждают оценки Зеленского, отметил, что Китай также сократил поставки компонентов для беспилотников на Запад, в частности магнитов для двигателей. Это может усложнить производство аналогов Mavic в странах-союзниках Украины.

Какие последствия прекращения поставок Mavic для украинской армии

Специалист по ремонту военных дронов Александр, поделился мыслями о значении дронов Mavic на фронте российско-украинской войны. По его словам, Mavic играют ключевую роль в военных операциях. Их основное преимущество — универсальность и низкая стоимость по сравнению с аналогами. Специалист в разговоре с Фокусом утверждает, что, если эти дроны исчезнут, то военным подразделениям, будет нечем, по факту, проводить разведку в зоне боевых действий. Однако от этого почти не пострадают подразделения, использующие ударные дроны.

"Это редкие случаи, относительно редкие, когда дроны делают сбросы. Где-то 25% из 100% всех "Мавиков", — говорит Александр.

Военный, оператор дронов в Силах обороны Украины Вадим рассказал Фокусу о ключевой роли дронов Mavic в современных боевых действиях, подчеркнув их незаменимость как основного инструмента разведки. По его словам, дроны Mavic на линии соприкосновения работают в воздухе 24/7. Они являются основным инструментом для получения информации на поле боя, выполняя функцию наблюдения с высоты. "Мавики" позволяют оперативно получать данные, которые являются решающими для планирования операций, корректировки артиллерии и мониторинга позиций противника. Без этих дронов военные теряют ключевой канал получения информации, что значительно усложняет принятие решений и координацию действий.

Оператор дронов признает, что прекращение поставок "Мавиков" серьезно повлияет на боеспособность.

"Если прямо сейчас мы перестанем получать новые поставки, мы, конечно, что-то придумаем, но это очень сильно может ударить по эффективности. Особенно вначале", — утверждает военный.

Вадим подробно объясняет, почему Mavic являются уникальными. Их преимущество заключается в технологическом совершенстве. Именно "Мавик" является дроном с высокого качества камерами, системами стабилизации, ориентации, что делает его в настоящее время незаменимым. Высококачественные камеры позволяют получать четкие изображения даже в сложных условиях, а системы стабилизации обеспечивают надежность полета и точность данных. Благодаря этим характеристикам Mavic превосходят другие типы дронов, в частности FPV, которые, несмотря на свою популярность, не могут конкурировать по функционалу.

Оператор дронов сравнивает их разницу с контрастом между современным и устаревшим оборудованием.

"Можно собрать из FPV-дрона что-то похожее на "Мавик", но по функционалу он будет ему сильно уступать. Это примерно как сравнивать самую новую модель iPhone со смартфоном десятилетней давности", — подчеркивает военный.

Есть ли альтернативы Mavic

Относительно альтернатив, специалист по ремонту дронов Александр высказался скептически. По его мнению, сейчас их могут заменить только самосборные дроны, учитывая его размер и дешевизну. Без них пришлось бы использовать большие дроны-разведчики, что значительно дороже и менее контролируемо. К тому же, под Mavic сейчас заточена развитая система обучения операторов дронов.

Говоря о возможности создания аналогов, оператор дронов Вадим выражает оптимизм относительно потенциала украинских инженеров, но отмечает, что это сложная задача, которая требует значительных ресурсов и времени. Он также указывает на то, что до сих пор не было создано полноценной замены. В то же время военный предполагает, что могут быть найдены альтернативные способы обеспечения армии Mavic.

"Возможно, найдутся "обходные пути" для получения "Мавиков" в наше вооружение. Это может включать неофициальные каналы поставки или сотрудничество с партнерами", — утверждает он.

Размышляя о будущем, Вадим выражает надежду на развитие отечественных технологий, которые могли бы заменить Mavic. Однако он реалистично оценивает ситуацию, отмечая, что создание конкурентоспособного аналога требует не только инноваций, но и значительных инвестиций в исследования, разработку и производство. Пока же Mavic остаются ключевым элементом разведывательной системы, и их потеря стала бы серьезным вызовом для Сил обороны Украины.

Напомним, военным ВСУ удается оснащать дроны Mavic шестью гранатами VOG, а не двумя, как это было раньше. БПЛА превратились в смертоносную систему против пехоты.

Также Фокус писал, что Российские оккупанты разработали систему для дронов Mavic, благодаря которой можно применять 12-калиберные дробовые патроны.