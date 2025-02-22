В Україні запустять онлайн-магазин, де військові за "є-бали" зможуть придбати БПЛА, — Федоров

Тестова версія майданчика запрацює вже через місяць, де військові зможуть здійснити замовлення, а доставка здійснюватиметься за допомогою дронів.

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В Україні планують запустити онлайн-майданчик для військових. На ньому військові зможуть придбати безпілотники, засоби зв’язку, запчастини та інші вироби за "є-бали", які нараховуватимуть підрозділам за знищену техніку. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров це під час Defence Tech Innovation Forum, передає "Суспільне".

"Ми хочемо запропонувати рішення для військових по системі "є-балів". У підрозділів будуть бали, військові обирають дрони, держава оплачує гроші компаніям, а безпілотники доставляють військовим", — розповів він.

Тестову версію онлайн-майданчика планують запустити через місяць, надалі його наповнюватимуть більшою кількістю виробників. Головна його задача — наблизити інновації та технологій до лінії фронту, щоб військові на передовій мали можливість це купити, додала керівниця кластера Brave1 Наталія Кушнерська.

"Ми будуємо закриту безпечну систему. З одного боку верифіковані виробники зможуть туди додавати свої продукти, з іншого боку верифіковані військові. Бійці дивляться пропозиції, що їм потрібно, можуть зв'язатися з виробником напряму, зрозуміти, коли це буде доставлено, замовити це, і отримати", — додала вона.

Наступного тижня Brave1 планує запустити сайт для виробників, де оприлюднять покрокову інструкцію як пройти кодифікацію виробів за стандартами НАТО. Це являється обов’язковою умовою для отримання замовлень з боку держави.

"Все більше і більше компаній хочу кодифікуватися. На сайті ми викладаємо інструкцію з документами, з шаблонами, з допомогою, щоб все більше компаній могли пройти через ці процедури та могли продаватися для потреб фронту", — зазначила Наталія Кушнерська.

Нагадаємо, 3 грудня 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з 2025 року українці зможуть подавати заяви на репарації за будь-які збитки, завдані російською агресією. Пізніше стало відомо, що в "Дії" стали доступними дві нові послуги для військових та їхніх родин — йдеться про отримання статусу людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці.