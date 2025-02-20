У "Дії" запустили нові послуги для ветеранів та родин військових: для кого вони доступні

Отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та родича полеглого захисника чи захисниці тепер можна на порталі "Дія".

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У Дії стали доступними дві нові послуги для військових та їхніх родин. Йдеться про отримання статусу людини з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці (ЧСЗ). Про це повідомили на порталі "Дія" у четвер, 20 лютого.

Раніше для оформлення цих статусів потрібно було особисто відвідувати державні установи та очікувати у чергах. Тепер процедура стала швидшою та зручнішою — всього за кілька хвилин на порталі "Дія".

Статус ОІВВ можуть отримати учасники бойових дій, що мають довідку про інвалідність від МСЕК або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування.

Для кого доступні послуги?

На статус ЧСЗ можуть претендувати:

чоловіки / дружини з актовим записом про шлюб;

діти (які не мають сім’ї, втратили обох батьків або отримали інвалідність до повноліття);

батьки зі свідоцтвом про народження.

Для отримання статусу ЧСЗ також необхідна довідка про участь у бойових діях загиблого чи загиблої та свідоцтво про смерть.

Система автоматично підтягне необхідні документи, що вони є у реєстрах.

"Послуги для захисників та їхніх родин мають бути максимально комфортними, і цифровізувати цей процес — головне завдання", — зазначив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можна подати заявку на укладення однорічного контракту в рамках проєкту Міністерства оборони України "Контракт 18-24".

3 грудня 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з 2025 року українці зможуть подавати заяви на репарації за будь-які збитки, завдані російською агресією.