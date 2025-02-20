В "Дії" запустили новые услуги для ветеранов и семей военных: для кого они доступны

Получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и родственника павшего защитника или защитницы теперь можно на портале "Дія".

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В Дії стали доступными две новые услуги для военных и их семей. Речь идет о получении статуса человека с инвалидностью вследствие войны (ОИВИ) и члена семьи погибшего защитника или защитницы (ЧСЗ). Об этом сообщили на портале "Дія" в четверг, 20 февраля.

Ранее для оформления этих статусов нужно было лично посещать государственные учреждения и ожидать в очередях. Теперь процедура стала быстрее и удобнее — всего за несколько минут на портале "Дія".

Статус ОИИВВ могут получить участники боевых действий, имеющие справку об инвалидности от МСЭК или экспертной команды по оценке повседневного функционирования.

Для кого доступны услуги?

На статус ЧСЗ могут претендовать:

супруги/супруги с актовой записью о браке;

дети (которые не имеют семьи, потеряли обоих родителей или получили инвалидность до совершеннолетия);

родители со свидетельством о рождении.

Для получения статуса ЧСЗ также необходима справка об участии в боевых действиях погибшего или погибшей и свидетельство о смерти.

Система автоматически подтянет необходимые документы, которые есть в реестрах.

"Услуги для защитников и их семей должны быть максимально комфортными, и цифровизировать этот процесс — главная задача", — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, в приложении "Резерв+" можно подать заявку на заключение однолетнего контракта в рамках проекта Министерства обороны Украины "Контракт 18-24".

3 декабря 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что с 2025 года украинцы смогут подавать заявления на репарации за любой ущерб, нанесенный российской агрессией.