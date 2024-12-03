З 2025 року українці зможуть подати заяви про репарації за злочини РФ: як це зробити

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, будуть доступні 45 категорій заяв. Їх можна буде подати через "Дію".

З 2025 року громадяни України зможуть подавати заяви на репарації за будь-які збитки, завдані російською агресією. До міжнародного Реєстру збитків додадуть нові категорії, які охоплюють шкоду життю, здоров’ю, знищене майно та інші види втрат. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що інформацію про знищене житло почали збирати до міжнародного Реєстру ще у квітні. Лідерами за кількістю заяв стали Донецька, Харківська та Херсонська області.

"Це важливий механізм, по суті, основа для майбутніх репарацій. Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала Росія Україні", — написав Федоров.

Наступного року команда Реєстру завершить юридичну та технічну підготовку, щоб у першій половині 2025 року забезпечити можливість подавати заяви за всіма 45 категоріями збитків.

Як подати заяву

Українці, які постраждали від дій російських окупантів, можуть звернутися до міжнародного Реєстру збитків через портал "Дія". Уряд закликає громадян активно подавати інформацію, щоб допомогти фіксувати злочини агресора.

Основні причини збитків:

бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

артилерійський обстріл;

повітряна атака;

окупація населеного пункту;

руйнування Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 11 листопада голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що збитки, завдані Україні за період з 24 лютого 2022 року до кінця 2023 року, сягнули 152 млрд доларів.

Програма "єВідновлення" передбачає виплати максимум до 500 тис. грн на будинки та до 350 тис. грн на квартири.