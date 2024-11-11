Для повної компенсації за зруйноване війною житло в Україні необхідно 1575 років, — нардеп

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк озвучила такі терміни з огляду на нинішні темпи та суму, яка передбачена на відновлення помешкань українців у бюджеті на наступний рік. Вона порівняла цей процес із "наповненням озера чайною ложкою".

Згідно із законопроєктом про державний бюджет на 2025 рік, поданим до другого читання, на реалізацію програми "єВідновлення" передбачено 4 мільярди гривень. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" і народна депутатка Олена Шуляк.

Вона зазначила, що ця сума є меншою за ту, яку вона пропонувала у своїй правці, і значно меншою за реальні потреби програми.

Із зазначених коштів:

3 млрд грн буде спрямовано на житлові сертифікати для тих, хто втратив житло.

буде спрямовано на житлові сертифікати для тих, хто втратив житло. 1 млрд грн виділять на компенсації за пошкоджене майно.

Шуляк зазначила, що від початку запуску програми у травні 2023 року українцям уже виплачено компенсації на загальну суму 15,9 млрд грн. Зокрема:

7 млрд грн спрямовано на компенсації за пошкоджене житло.

спрямовано на компенсації за пошкоджене житло. 8,9 млрд грн використано для житлових сертифікатів.

За даними Світового банку, збитки за період з 24 лютого 2022 року до кінця 2023 року сягнули 152 млрд доларів (приблизно 6,3 трильйона гривень за поточним курсом).

"При нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років. Що як наповнювати озеро чайною ложкою…", — написала Шуляк.

Нагадаємо, 29 жовтня голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що компенсації на ремонт пошкодженого житла отримали 73 тисячі українських родин. Програма "єВідновлення" передбачає виплати максимум до 500 тис. грн на будинки та до 350 тис. грн на квартири.

Підприємці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей можуть долучитися до програми навчання "Міцність 2" для відновлення бізнесу, який постраждав від війни.