Для полной компенсации за разрушенное войной жилье в Украине необходимо 1575 лет, — нардеп

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк озвучила такие сроки учитывая нынешние темпы и сумму, которая предусмотрена на восстановление помещений украинцев в бюджете на следующий год. Она сравнила этот процесс с "наполнением озера чайной ложкой".

Согласно законопроекту о государственном бюджете на 2025 год, поданному ко второму чтению, на реализацию программы"еВідновлення" предусмотрено 4 миллиарда гривен. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" и народный депутат Елена Шуляк.

Она отметила, что эта сумма меньше той, которую она предлагала в своей правке, и значительно меньше реальных потребностей программы.

Из указанных средств:

3 млрд грн будет направлено на жилищные сертификаты для тех, кто потерял жилье.

будет направлено на жилищные сертификаты для тех, кто потерял жилье. 1 млрд грн выделят на компенсации за поврежденное имущество.

Шуляк отметила, что с начала запуска программы в мае 2023 года украинцам уже выплачены компенсации на общую сумму 15,9 млрд грн. В частности:

7 млрд грн направлено на компенсации за поврежденное жилье.

направлено на компенсации за поврежденное жилье. 8,9 млрд грн использовано для жилищных сертификатов.

По данным Всемирного банка, убытки за период с 24 февраля 2022 года до конца 2023 года достигли 152 млрд долларов (примерно 6,3 триллиона гривен по текущему курсу).

"При нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Что как наполнять озеро чайной ложкой...", — написала Шуляк.

Напомним, 29 октября председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что компенсации на ремонт поврежденного жилья получили 73 тысячи украинских семей. Программа "еВідновлення" предусматривает выплаты максимум до 500 тыс. грн на дома и до 350 тыс. грн на квартиры.

Предприниматели из Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей могут присоединиться к программе обучения "Прочность 2" для восстановления бизнеса, пострадавшего от войны.