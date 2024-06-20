Деньги за поврежденное жилье: как получить выплату по программе "єВідновлення" – пошагово

Пострадавшие могут использовать сертификат для приобретения как готового жилья, так и для вложения в строящийся объект.

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Из-за разрушений в результате обстрелов со стороны РФ тысячи жилых зданий нуждаются в восстановлении. Пострадавшие владельцы имеют возможность подать заявки на компенсацию через специальную программу "єВідновлення". Об этом сообщил адвокат судебной практики юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук в комментарии изданию "РБК-Украина".

Кто может претендовать на компенсацию по программе єВідновлення

Возмещение за уничтоженные дома предоставляется при следующих обстоятельствах:

ущерб и разрушение были нанесены вооруженной агрессией РФ с 24 февраля 2022 года;

жилье расположено на территории Украины, которая не была оккупирована по состоянию на дату 24 февраля 2022 года;

данные о праве собственности имелись в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;

дом полностью разрушен или поврежден настолько, что его невозможно отремонтировать.

Владелец имущества может подать заявку на компенсацию онлайн через приложение "Дія", а также через ЦНАП, орган социальной защиты или нотариуса. Заявки рассматривает специальная комиссия, которая занимается вопросами компенсации за уничтоженные объекты недвижимости.

Как получить деньги на восстановление жилья

Компенсация может быть предоставлена в двух формах:

в формате сертификата для приобретения жилья; в виде денежной суммы для самостоятельной стройки.

Пострадавшие могут использовать сертификат для приобретения как готового жилья, так и для вложения в строящийся объект. В последнем случае к застройщику предъявляются определенные требования. Например, он не должен находиться в процессе банкротства и должен иметь все необходимые разрешения на строительство.

"Для использования сертификата, перед приобретением жилья необходимо сообщить о намерении заключить соответствующую сделку (скажем, через нотариуса) и дождаться согласования. После этого у человека есть 30 дней на заключение договора. Сведения о заключении договора вносятся в реестр, а затем деньги по сертификату перечисляют на счет продавца", – отмечает Владислав Мартынчук.

Для получения компенсации необходимо открыть специальный счет в банке, на который будут зачислены средства.

Средства можно использовать исключительно на покупку строительных материалов и проведение строительных работ. Конкретный перечень товаров и услуг указан в законодательстве. Продавцы, у которых можно осуществлять эти покупки, перечислены в утвержденном списке, доступном для всех.

Сколько денег могут выплатить в ходе программы єВідновлення

После получения и рассмотрения заявления комиссия обязана осмотреть поврежденный объект (если обследование не проводилось ранее) и рассчитать размер компенсации в соответствии с методикой ("чек-листом"). В настоящее время максимальный размер компенсации составляет 200 000 грн.

На третьем этапе реализации программы размер компенсации за различные виды недвижимости будет увеличен. Для квартир в многоквартирных домах максимальная сумма возмещения достигнет 350 000 грн, а для одноквартирных, сблокированных или усадебных домов – 500 000 грн.

Вырученные деньги можно потратить исключительно на приобретение строительных материалов и строительных работ (конкретный перечень товаров и услуг приводится в законодательстве) у утвержденного перечня продавцов (находится в открытом доступе).

Украина должна расширить программу "єВідновлення" на оккупированные территории

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елены Шуляк, Украине следует оперативно расширить программу "єВідновлення" для жителей, чьи дома находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ), и обеспечить компенсации за разрушенное жилье. Задержка в этом вопросе играет на руку оккупационным властям, так как нерешительность Украины в предоставлении компенсаций позволяет РФ воздействовать на настроения граждан, которые из-за отсутствия жилья могут остаться на стороне страны-террориста.

Она добавила, что в конце апреля оккупационные власти объявили о якобы расширении своей программы компенсаций для жителей Бахмута и Соледара. Они обещают выплаты за уничтоженное и поврежденное жилье, но на данный момент это остается на уровне промоакции. Обещанные выплаты для жителей Мариуполя и Волновахи, которые оккупанты якобы начали еще в конце 2022 — начале 2023 года, так и не были выполнены. Тем не менее, эти громкие заявления заставляют людей, потерявших надежду, сомневаться в поддержке со стороны Украины.

"На днях я официально обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять неотложные меры по обеспечению выполнения требований нашего Закона о компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье (программа "єВідновлення"). В частности, относительно жилых объектов на территории проведения боевых действий или находящихся на временно оккупированной территории и обеспечить финансирование мер по предоставлению компенсации. Речь идет о Бахмуте, Мариуполе, Соледаре и других населенных пунктах, которые уже очень и очень заждались компенсации", — сообщила Шуляк.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр квадратный.