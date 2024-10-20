"Прочность 2": как украинцы могут поучаствовать в программе восстановления бизнеса

В результате 42 предпринимателя получат стипендии для поддержки своих бизнес-проектов.

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Украинские предприниматели из Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей могут присоединиться к специальной программе обучения "Прочность 2" для восстановления бизнеса, пострадавшего от войны. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В рамках проекта участники смогут освоить необходимые знания и получить финансовую поддержку для возобновления или развития своей деятельности.

Участников программы "Прочность 2" ожидают три образовательных модуля, посвященных маркетингу, цифровизации и масштабированию бизнеса. Кроме того, предусмотрены консультации с психологом и менторская поддержка. В результате обучения 42 предпринимателя получат стипендии для поддержки своих проектов.

Также они смогут участвовать в конкурсе за главные стипендии на приобретение оборудования в размере 820 тысяч гривен, 615 тысяч гривен и 492 тысяч гривен.

Общий объем стипендиального фонда превышает 12,7 миллиона гривен. Программа стартует в ноябре 2024 года и продлится три месяца. Участвовать в ней можно как онлайн, так и офлайн.

Ранее сообщалось, что, согласно новому закону, работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения". Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, обязывающего работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.