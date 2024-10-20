"Міцність 2": як українці можуть взяти участь у програмі відновлення бізнесу

У результаті 42 підприємці отримають стипендії для підтримки своїх бізнес-проектів.

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Українські підприємці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей можуть приєднатися до спеціальної програми навчання "Міцність 2" для відновлення бізнесу, постраждалого від війни. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

У межах проєкту учасники зможуть опанувати необхідні знання та отримати фінансову підтримку для відновлення або розвитку своєї діяльності.

На учасників програми "Міцність 2" очікують три освітні модулі, присвячені маркетингу, цифровізації та масштабуванню бізнесу. Крім того, передбачені консультації з психологом і менторська підтримка. У результаті навчання 42 підприємці отримають стипендії для підтримки своїх проєктів.

Також вони зможуть брати участь у конкурсі за головні стипендії на придбання обладнання в розмірі 820 тисяч гривень, 615 тисяч гривень і 492 тисяч гривень.

Загальний обсяг стипендіального фонду перевищує 12,7 мільйона гривень. Програма стартує в листопаді 2024 року і триватиме три місяці. Брати участь у ній можна як онлайн, так і офлайн.

Раніше повідомлялося, що, згідно з новим законом, працівників зможуть звільняти за порушення "правил поведінки". Верховна Рада подолала вето президента України й ухвалила з урахуванням його пропозицій проєкт закону №7731, який раніше критикували через пункт, що зобов'язує працівників повідомляти про "зв'язки" з людьми в окупації.