Ветерани можуть отримати 20 тис. грн на розвиток бізнесу: хто має право на грант

Фонд може компенсувати витрати на підприємницьку діяльність для ФОПів, які є ветеранами.

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Український ветеранський фонд надає підтримку підприємцям, які є ветеранами, допомагаючи їм компенсувати витрати на розвиток бізнесу. У період воєнного стану фонд надає гранти до 20 000 грн. Про це повідомили у пресслужбі фонду.

Щоб отримати грант ветерани мають надати до Фонду:

паспорт заявника з пропискою;

виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чи самозайняту особу;

документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни: свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Подавати заявки можуть ветерани, ветеранки, дружина, чоловік, батько, мати, дитина (зокрема усиновлена) учасника або учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.

Фонд вимагає надання відсканованих або сфотографованих копій документів; скріншоти з додатка "Дія" не приймаються. Грант надається одноразово в розмірі 20 000 грн. Фонд компенсує як готівкові, так і безготівкові витрати. Заявник зобов'язаний надати підтвердження для кожного товару і вказати в заявці загальну суму, що підлягає відшкодуванню.

Раніше повідомлялося, що, згідно з новим законом, працівників зможуть звільняти за порушення "правил поведінки". Верховна Рада подолала вето президента України й ухвалила з урахуванням його пропозицій проєкт закону №7731, який раніше критикували через пункт, що зобов'язує працівників повідомляти про "зв'язки" з людьми в окупації.