Ветераны могут получить 20 тыс. грн на развитие бизнеса: кто имеет право на грант

Фонд может компенсировать расходы на предпринимательскую деятельность для ФЛП, которые являются ветеранами.

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Украинский ветеранский фонд оказывает поддержку предпринимателям, которые являются ветеранами, помогая им компенсировать расходы на развитие бизнеса. В период военного положения фонд предоставляет гранты до 20 000 грн. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Чтобы получить грант ветераны должны предоставить в Фонд:

паспорт заявителя с пропиской;

выписку или выписку из ЕГР о ФЛП, или самозанятое лицо;

документ, подтверждающий статус ветерана: удостоверение УБД, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, удостоверение участника войны;

документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны: свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭД (чек или расходная накладная).

Подавать заявки могут ветераны, ветеранки, жена, муж, отец, мать, ребенок (в том числе усыновленный) участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.

Фонд требует предоставления отсканированных или сфотографированных копий документов; скриншоты из приложения "Дія" не принимаются. Грант предоставляется единовременно в размере 20 000 грн. Фонд компенсирует как наличные, так и безналичные расходы. Заявитель обязан предоставить подтверждение для каждого товара и указать в заявке общую сумму, подлежащую возмещению.

Ранее сообщалось, что, согласно новому закону, работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения". Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, обязывающего работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.