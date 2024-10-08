Ветераны могут получить 20 тыс. грн на развитие бизнеса: кто имеет право на грант
Фонд может компенсировать расходы на предпринимательскую деятельность для ФЛП, которые являются ветеранами.
Украинский ветеранский фонд оказывает поддержку предпринимателям, которые являются ветеранами, помогая им компенсировать расходы на развитие бизнеса. В период военного положения фонд предоставляет гранты до 20 000 грн. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Чтобы получить грант ветераны должны предоставить в Фонд:
- паспорт заявителя с пропиской;
- выписку или выписку из ЕГР о ФЛП, или самозанятое лицо;
- документ, подтверждающий статус ветерана: удостоверение УБД, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, удостоверение участника войны;
- документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны: свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭД (чек или расходная накладная).
Подавать заявки могут ветераны, ветеранки, жена, муж, отец, мать, ребенок (в том числе усыновленный) участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.
Фонд требует предоставления отсканированных или сфотографированных копий документов; скриншоты из приложения "Дія" не принимаются. Грант предоставляется единовременно в размере 20 000 грн. Фонд компенсирует как наличные, так и безналичные расходы. Заявитель обязан предоставить подтверждение для каждого товара и указать в заявке общую сумму, подлежащую возмещению.
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