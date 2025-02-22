В Украине запустят онлайн-магазин, где военные за "е-баллы" смогут приобрести БПЛА, — Федоров

Тестовая версия площадки заработает уже через месяц, где военные смогут осуществить заказ, а доставка будет осуществляться с помощью дронов.

Related video

В Украине планируют запустить онлайн-площадку для военных. На ней военные смогут приобрести беспилотники, средства связи, запчасти и другие изделия за "е-баллы", которые будут начислять подразделениям за уничтоженную технику. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров это во время Defence Tech Innovation Forum, передает "Суспільне".

"Мы хотим предложить решение для военных по системе "е-баллов". У подразделений будут баллы, военные выбирают дроны, государство оплачивает деньги компаниям, а беспилотники доставляют военным", — рассказал он.

Тестовую версию онлайн-площадки планируют запустить через месяц, в дальнейшем ее будут наполнять большим количеством производителей. Главная его задача — приблизить инновации и технологии к линии фронта, чтобы военные на передовой имели возможность это купить, добавила руководитель кластера Brave1 Наталья Кушнерская.

"Мы строим закрытую безопасную систему. С одной стороны верифицированные производители смогут туда добавлять свои продукты, с другой стороны верифицированные военные. Бойцы смотрят предложения, что им нужно, могут связаться с производителем напрямую, понять, когда это будет доставлено, заказать это, и получить", — добавила она.

На следующей неделе Brave1 планирует запустить сайт для производителей, где обнародуют пошаговую инструкцию как пройти кодификацию изделий по стандартам НАТО. Это является обязательным условием для получения заказов со стороны государства.

"Все больше и больше компаний хочу кодифицироваться. На сайте мы выкладываем инструкцию с документами, с шаблонами, с помощью, чтобы все больше компаний могли пройти через эти процедуры и могли продаваться для нужд фронта", — отметила Наталья Кушнерская.

Напомним, 3 декабря 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что с 2025 года украинцы смогут подавать заявления на репарации за любые убытки, причиненные российской агрессией. Позже стало известно, что в "Дії" стали доступны две новые услуги для военных и их семей — речь идет о получении статуса человека с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника или защитницы.