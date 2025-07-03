ЗСУ ударили по ворогу дроном "Королева Шершнів" з гранатометом Bullskipe (відео)

Оператори підрозділу Bulava з Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького встановили ручний протитанковий гранатомет (РПГ) Bullskipe на FPV-дрон «Королева Шершнів» та застосували його в бою.

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Кадри роботи модернізованої "Королеви Шершнів" по окупантах опублікувала команда розробників БПЛА "Дикі Шершні" у своєму Telegram-каналі.

Робота "Королеви Шершнів" з РПГ

"Нанесли точний удар по ворогу!" — зазначили "Дикі Шершні".

Що відомо про "Королеву Шершнів"

"Королева Шершнів" — це найбільший в Україні FPV-дрон, який оснащений українською електронікою, створеною під час війни з урахуванням досвіду FPV-операторів, і на 65% складається з українських комплектуючих.

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За словами творців БПЛА, на початку 2024 року командир батальйону К-2 Кирило Верес звернувся до них із проханням створити доступний FPV-дрон-бомбардувальник, який міг би нести більше ніж шість кілограмів вибухівки і коштувати як кілька звичайних дронів-камікадзе.

Результатом трьох місяців роботи і сотень тестів став БПЛА "Королева Шершнів", який здатен скидати вибухівку на окупантів, використовуватися як камікадзе, нести на собі дрони-камікадзе трохи меншого розміру, виконувати функцію ретранслятора і дистанційного мінувати логістичні шляхи окупантів.

Що відомо про РПГ Bullskipe

РПГ Bullspike-AT від болгарської компанії "Вазовські Машинобудівельні заводи" (VMZ) був створений на базі радянських РПГ-22.

За даними розробника, Bullspike-AT має прицільну дальність стрільби до 350 метрів, при цьому пряме наведення — на рівні 150 метрів, а бронепробиття — до 400 метрів. Загальна вага гранатомета разом із боєприпасом ПГ-22 калібру 72,5 мм становить 3,4 кг.

Зброя призначена для ураження живої сили противника, розташованої в дзотах, польових укриттях або в міських будівлях, а також знищення різної техніки, зокрема танків і самохідних установок. Конструкція передбачає переведення гранатомета з бойового положення назад у положення транспортування.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці Сил оборони України захопили за допомогою безпілотника "Королева Шершнів" російський автомат АК-74, після чого встановили трофей на той самий БПЛА.