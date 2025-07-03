ВСУ ударили по врагу дроном "Королева Шершней" с гранатометом Bullskipe (видео)

Операторы подразделения Bulava из Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого установили ручной противотанковый гранатомет (РПГ) Bullskipe на FPV-дрон "Королева Шершней" и применили его в бою.

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Кадры работы модернизированной "Королевы Шершней" по оккупантам опубликовала команда разработчиков БПЛА "Дикие Шершни" в своем Telegram-канале.

Работа "Королевы Шершней" из РПГ

"Нанесли точный удар по врагу!" — отметили "Дикие Шершни".

Что известно о "Королеве Шершней"

"Королева Шершней" — это самый большой в Украине FPV-дрон, который оснащен украинской электроникой, созданной во время войны с учетом опыта FPV-операторов, и на 65% состоит из украинских комплектующих.

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По словам создателей БПЛА, в начале 2024 года командир батальона К-2 Кирилл Верес обратился к ним с просьбой создать доступный FPV-дрон-бомбардировщик, который мог бы нести более шести килограммов взрывчатки и стоить как несколько обычных дронов-камикадзе.

Результатом трех месяцев работы и сотен тестов стал БПЛА "Королева Шершней", который способен сбрасывать взрывчатку на оккупантов, использоваться как камикадзе, нести на себе дроны-камикадзе чуть меньшего размера, выполнять функцию ретранслятора и дистанционного минировать логистические пути оккупантов.

Что известно о РПГ Bullskipe

РПГ Bullspike-AT от болгарской компании "Вазовские Машиностроительные заводы" (VMZ) был создан на базе советских РПГ-22.

По данным разработчика, Bullspike-AT имеет прицельную дальность стрельбы до 350 метров, при этом прямое наведение — на уровне 150 метров, а бронепробиваемость — до 400 метров. Общий вес гранатомета вместе с боеприпасом ПГ-22 калибра 72,5 мм составляет 3,4 кг.

Оружие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной в дзотах, полевых укрытиях или в городских зданиях, а также уничтожения различной техники, в том числе танков и самоходных установок. Конструкция предусматривает перевод гранатомета из боевого положения обратно в положение транспортировки.

Напомним, ранее военнослужащие Сил обороны Украины захватили с помощью беспилотника "Королева Шершней" российский автомат АК-74, после чего установили трофей на тот же БПЛА.