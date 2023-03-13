Доработанный РПГ: бойцы ВСУ под Бахмутом получили болгарские гранатометы Bullspike, — СМИ

Болгарские гранатометы способны производить выстрелы термобарическими боеприпасами TB-22M. Эта возможность повышает эффективность применения этого оружия при уничтожении живой силы и техники противника.

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На вооружении украинских военнослужащих, ведущих бои в районе Бахмута, были замечены болгарские гранатометы Bullspike-AT компании "Вазовски Машиностроителни заводи" (VMZ). Оружие было создано на базе советских РПГ-22 и предназначено, в том числе, для стрельбы термобарическими боеприпасами TB-22M. О появлении новинки на передовой в Донецкой области сообщило издание "Милитарный".

В публикации говорится, что гранатометы Bullspike были выданы военнослужащим из 24-й отдельной механизированной бригады, которые ведут оборону к югу от Бахмута. И хотя поставка болгарского оружия фактически не афишировалась, о появлении первых образцов гранатометов стало известно в августе 2022.

Особенность Bullspike

Болгарский гранатомет — это доработка советского РПГ-22, ранее выпускавшегося болгарской оборонкой по лицензии. Оружие было существенно модифицировано в области пусковой установки. Согласно данным компании-разработчика, гранатомет имеет прицельную дальность стрельбы до 350 метров, при этом прямое наведение — на уровне 150 метров, а бронепробитие — до 400 метров.

Гранатомет Bullspike-AT от компании VMZ. Фото: Ukraine Weapons Tracker

Общий вес гранатомета вместе с боеприпасом ПГ-22 калибра 72, 5 мм составляет 3,4 кг. Длина Bullspike-AT составляет 780 мм, при этом конструкция предусматривает перевод гранатомета из боевого положения назад в положение транспортировки.

Оружие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной в дзотах, полевых укрытиях или в городских строениях, а также для уничтожения различной техники, в том числе танков и самоходных установок.

Ранее сообщалось, что украинские защитники показали кадры поражения российского танка Т-90М "Прорыв" выстрелом из шведского гранатомета AT4. Военные рассказали, что попадание произошло в районе триплекса механика-водителя вражеской машины.

Украинские военные нашли оригинальное применение реактивным гранатам РПГ. Их прикрепляют к гоночным беспилотникам, и таким образом, старые гранаты превратились в барражирующие боеприпасы, которые эффективно поражают российскую технику на поле боя.