Украинский военный уничтожил самый технологичный танк Т-90М из шведского гранатомета (видео)
Пара российских танков атаковала украинские позиции. Один из них был поражен из одноразового гранатомета АТ4. Для ВС РФ это уже 10 задокументированная потеря самой новой версии танка Т-90.
Боец Вооруженных сил уничтожил российский танк Т-90М "Прорыв" в специальном камуфляже "Накидка". Об этом сообщает украинский танкист под ником Shawshank Redemption в YouTube.
Т-90М "Прорыв" считается самым технологичным танком среди всех версий Т-90. Боец ВСУ уничтожил российскую машину выстрелом из шведского гранатомета AT4. Как отмечает военный, насколько ему известно, удар пришелся под маску "Прорыву". При этом в ролике с другого ракурса видно, что Т-90М был не один, он работал в паре с таким же танком, который медленно отъезжал. Скорость заднего хода составляет всего 15 км/ч.
Уничтожили танк в Луганской области, добавляет автор ролика. Стоимость одного Т-90М составляет около 5 млн долларов.
Добавим, согласно подсчетам проекта Oryx, российская армия потеряла уже 9 танков Т-90М "Прорыв". А опубликованное видео является 10 задокументированным фактом. Как минимум 2 танка украинские военные получили в качестве трофеев.
AT4 — это шведский одноразовый гранатомет, предназначенный для поражения бронированной техники. Принят на вооружение в 1987 году. Его максимальная дальность составляет 2100 метров, а прицельна — 300. Бронепробиваемость, в зависимости от снаряда, составляет от 420 до 500 мм.
Т-90М "Прорыв" — это модернизация танка Т-90, который в свою очередь является модификацией Т-72. "Прорыв" оснащают новой башней с "принципиально новым уровнем бронезащиты" за счет динамической защиты "Реликт", а также противокумулятивных экранов.
Напомним, 2 января американский Javelin уничтожил Т-90М с подрывом башни. 27 декабря украинский дрон уничтожил брошенный российский танк Т-90М "Прорыв". От взрыва боекомплекта у машины оторвало башню.
15 декабря журналист Юрий Бутусов опубликовал видео поражения танка Т-90М "Прорыв" при помощи ПТРК "Стугна-П".