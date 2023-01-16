Український військовий знищив найтехнологічніший танк Т-90М зі шведського гранатомета (відео)

Кілька російських танків атакували українські позиції. Один із них був уражений з одноразового гранатомета АТ4. Для ЗС РФ це вже 10 задокументована втрата нової версії танка Т-90.

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Боєць Збройних сил знищив російський танк Т-90М "Прорив" у спеціальному камуфляжі "Накидка". Про це повідомляє український танкіст під ніком Shawshank Redemption у YouTube.

Т-90М "Прорив" вважається найтехнологічнішим танком серед усіх версій Т-90. Боєць ЗСУ знищив російську машину пострілом зі шведського гранатомета AT4. Як зазначає військовий, наскільки йому відомо, удар припав під маску "Прориву". Водночас у ролику з іншого ракурсу видно, що Т-90М був не один, він працював у парі з танком, який повільно від'їжджав. Швидкість заднього ходу становить лише 15 км/год.

Знищили танк у Луганській області, додає автор ролика. Вартість одного Т-90М складає приблизно 5 млн доларів.

Додамо, згідно з підрахунками проєкту Oryx, російська армія втратила вже 9 танків Т-90М "Прорив". А опубліковане відео є 10 задокументованим фактом. Як мінімум 2 танки українські військові отримали як трофеї.

AT4 — це шведський одноразовий гранатомет, призначений для ураження броньованої техніки. Взятий на озброєння у 1987 році. Його максимальна дальність становить 2 100 метрів, а прицільна — 300. Бронепробивність, залежно від снаряда, становить від 420 до 500 мм.

[ + – ] Шведський гранатомет АТ4

Т-90М "Прорив" — це модернізація танка Т-90, який зі свого боку є модифікацією Т-72. "Прорив" оснащують новою баштою з "принципово новим рівнем бронезахисту" за рахунок динамічного захисту "Релікту", а також протикумулятивних екранів.

Нагадаємо, 2 січня американський Javelin знищив Т-90М з підривом башти. 27 грудня український дрон знищив кинутий російський танк Т-90М "Прорив". Від вибуху боєкомплекту в машини відірвало башту.

15 грудня журналіст Юрій Бутусов опублікував відео ураження танка Т-90М "Прорив" за допомогою ПТРК "Стугна-П".