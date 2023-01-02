Відірвало башту: американський Javelin знищив російський танк Т-90М "Прорив" (відео)

Спостереження за ураженням ворожого танка велося з ПТРК "Стугна-П". Ймовірно, український комплекс знешкодив машину, а Javelin добив.

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Бійці ЗСУ знищили російський танк Т-90М "Прорив" за допомогою ПТРК Javelin. Відповідне відео опублікували у соцмережах, передає Фокус.

Найсучасніша модифікація Т-90 була знищена американським протитанковим ракетним комплексом Javelin. Зйомка велася з українського комплексу "Стугна-П". Тому передбачається, що спочатку "Стугна" знешкодила "Прорив", а потім його вже добив Javelin.

На відео видно, що від удару в російського танка Т-90М відірвало башту. Якщо в машині залишався екіпаж, то шансів вижити в нього не було.

Т-90М "Прорив" — це модифікація танка Т-90, який, зі свого боку, є модернізацією Т-72. Його розробили у межах дослідно-конструкторських робіт "Прорив-3". Стверджується, що башта отримала принципово новий рівень бронезахисту за рахунок динамічного захисту "Релікту" та встановлення протикумулятивних екранів.

За даними проєкту Oryx, ЗС РФ втратили вже 9 танків Т-90М "Прорив". З них дві машини стали трофеями для української армії, а решту було знищено.

Нагадаємо, 27 грудня український дрон знищив кинутий російський танк Т-90М "Прорив". Від вибуху боєкомплекту в машини відірвало башту.

15 грудня журналіст Юрій Бутусов опублікував відео ураження танка Т-90М "Прорив" за допомогою ПТРК "Стугна-П".