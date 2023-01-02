Оторвало башню: американский Javelin уничтожил российский танк Т-90М "Прорыв" (видео)

Наблюдение за поражением вражеского танка велось из ПТРК "Стугна-П". Вероятно, украинский комплекс обездвижил машину, а Javelin добил.

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Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" при помощи ПТРК Javelin. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях, передает Фокус.

Самая современная модификация Т-90 была уничтожена американским противотанковым ракетным комплексом Javelin. Съемка велась из украинского комплекса "Стугна-П". Поэтому предполагается, что сперва "Стугна" обезвредила "Прорыв", а затем его уже добил Javelin.

На видео видно, что от удара у российского танка Т-90М оторвало башню. Если в машине оставался экипаж, то шансов выжить у него не было.

Т-90М "Прорыв" — это модификация танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией Т-72. Его разработали в рамках опытно-конструкторских работ "Прорыв-3". Утверждается, что башня получила принципиально новый уровень бронезащиты за счет динамической защиты "Реликт" и установки противокумулятивных экранов.

По данным проекта Oryx, ВС РФ потеряли уже 9 танков Т-90М "Прорыв". Из них две машины стали трофеями для украинской армии, а остальные были уничтожены.

Напомним, 27 декабря украинский дрон уничтожил брошенный российский танк Т-90М "Прорыв". От взрыва боекомплекта у машины оторвало башню.

15 декабря журналист Юрий Бутусов опубликовал видео поражения танка Т-90М "Прорыв" при помощи ПТРК "Стугна-П".