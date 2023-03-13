Доопрацьований РПГ: бійці ЗСУ під Бахмутом отримали болгарські гранатомети Bullspike, — ЗМІ

Болгарські гранатомети здатні робити постріли термобаричними боєприпасами TB-22M. Ця можливість підвищує ефективність застосування цієї зброї при знищенні живої сили та техніки супротивника.

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На озброєнні українських військовослужбовців, які ведуть бої в районі Бахмута, було помічено болгарські гранатомети Bullspike-AT компанії "Вазовські Машинобудівельні заводи" (VMZ). Зброя була створена на базі радянських РПГ-22 та призначена, зокрема, для стрільби термобаричними боєприпасами TB-22M. Про появу новинки на передовій на Донеччині повідомило видання "Мілітарний".

У публікації йдеться, що гранатомети Bullspike були видані військовослужбовцям із 24-ї окремої механізованої бригади, які ведуть оборону на південь від Бахмута. І хоча постачання болгарської зброї фактично не афішувалося, про появу перших зразків гранатометів стало відомо у серпні 2022 року.

Особливість Bullspike

Болгарський гранатомет — це доопрацювання радянського РПГ-22, який раніше випускався болгарською обороною за ліцензією. Зброю було істотно модифіковано в області пускової установки. Згідно з даними компанії-розробника, гранатомет має прицільну дальність стрільби до 350 метрів, при цьому пряме наведення — на рівні 150 метрів, а бронепробиття — до 400 метрів.

Гранатомет Bullspike-AT від компанії VMZ. Фото: Ukraine Weapons Tracker

Загальна вага гранатомета разом із боєприпасом ПГ-22 калібру 72,5 мм становить 3,4 кг. Довжина Bullspike-AT становить 780 мм, при цьому конструкція передбачає переведення гранатомета з бойового положення назад у положення транспортування.

Зброя призначена для ураження живої сили противника, розташованої в дзотах, польових укриттях або в міських будівлях, а також знищення різної техніки, зокрема танків і самохідних установок.

Раніше повідомлялося, що українські захисники показали кадри поразки російського танка Т-90М "Прорив" пострілом зі шведського гранатомету AT4. Військові розповіли, що попадання сталося у районі триплексу механіка-водія ворожої машини.

Українські військові знайшли оригінальне застосування реактивним гранатам РПГ. Їх прикріплюють до гоночних безпілотників і, таким чином, старі гранати перетворилися на баражувальні боєприпаси, які ефективно вражають російську техніку на полі бою.