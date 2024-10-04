У десятки разів дорожче FPV: у Forbes пояснили, навіщо Україні американські БПЛА Switchblade

За словами виробника, половина вартості Switchblade припадає на потужну боєголовку і точні сенсорні системи.

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США з 2022 року постачають Силам оборони України ударні безпілотники Switchblade від компанії AeroVironment. Крім того, виробник має намір налагодити випуск БПЛА на території України. Про переваги американських дронів Switchblade йдеться в матеріалі Forbes.

Повідомляється, що Switchblade являє собою боєприпас для баражування, який може кружляти над полем бою, чекаючи слушної нагоди, щоб знищити свою ціль. Подібні БПЛА використовуються на війні в Україні там, де зенітні системи "відтіснили винищувачі та бомбардувальники на узбіччя".

За даними порталу, за час повномасштабної війни США передали Україні 700 дронів Switchblade 300 вартістю 50 000 доларів. Крім того, Україна отримала сотні більших БПЛА Switchblade 600 вартістю 200 000 доларів, які використовуються для полювання за російськими батареями ППО.

Дрони Switchblade 300 і Switchblade 600 Фото: Forbes

Як зазначають у виданні, безліч українських невеликих компаній і волонтерських груп виробляють десятки тисяч FPV-дронів на місяць. Ці апарати малої дальності коштують близько 500 доларів і дають змогу вражати прилеглі кулеметні гнізда та укріплені гранатомети.

За словами генерального директора AeroVironment Вахіда Навабі, вища вартість його дронів зумовлена складнішими функціями, які, зокрема запитує Пентагон. Він зазначив, що половина вартості Switchblade припадає на потужнішу боєголовку та точніші сенсорні системи.

"Багато конкурентів стверджують, що збираються зробити тисячі таких виробів за одну ніч. Вони просто не знають, про що говорять", — стверджує Вахід Навабі.

Наразі Пентагон уже уклав з AeroVironment контракт на створення Switchblade для свого проєкту Replicator, метою якого є створення тисяч автономних дронів до середини 2025 року для використання американськими військовими проти Китаю в разі вторгнення на Тайвань. Очікується, що Switchblade 600 дадуть піхоті можливість самостійно вибивати танки з великої відстані.

Дрон Switchblade 600 Фото: AeroVironment

У статті також ідеться, що американські морпіхи оснащують стрілецькі відділення поліпшеною версією Switchblade 300, яка може атакувати як броню, так і живу силу. Крім того, морська піхота і армія США експериментують із розміщенням цих БПЛА на катерах, вертольотах і бронетехніці.

За даними AeroVironment, зараз понад 20 країн прагнуть купити Switchblade. Так, Велика Британія, Франція і Литва вже здійснили перші закупівлі Switchblade, а Державний департамент у червні схвалив продаж Тайваню на суму 60 млн доларів. На думку військових аналітиків, попит на дрони AeroVironment збережеться навіть після закінчення війни в Україні.

"Для країни, яка не може собі дозволити ескадрильї літаків вартістю 100 млн доларів або ударні гелікоптери вартістю 30 або 40 млн доларів, це розв'язання проблеми", — сказав керівний директор Capital Alpha Partners Байрон Каллан.

Нагадаємо, Американська компанія AeroVironment підписала угоду з українською фірмою про локалізоване виробництво Switchblade 600, який застосовують у ЗСУ. Проєкт передбачає поетапну співпрацю, починаючи з постачання компонентів підсистем, за яким послідує локалізація виробництва на території України.

Також повідомлялося, що в Росії розпочалася стратегічна сесія у військово-інноваційному технополісі ЕРА, в межах якої росіяни планують розробити копію американського безпілотника Switchblade 600.