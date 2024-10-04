В десятки раз дороже FPV: в Forbes объяснили, зачем Украине американские БПЛА Switchblade

По словам производителя, половина стоимости Switchblade приходится на мощную боеголовку и точные сенсорные системы.

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США с 2022 года поставляют Силам обороны Украины ударные беспилотники Switchblade от компании AeroVironment. Кроме того, производитель намерен наладить выпуск БПЛА на территории Украины. О преимуществах американских дронов Switchblade идет речь в материале Forbes.

Сообщается, что Switchblade являет собой барражирующий боеприпас, который может кружить над полем боя в ожидании подходящего случая, чтобы уничтожить свою цель. Подобные БПЛА используются на войне в Украине там, где зенитные системы "оттеснили истребители и бомбардировщики на обочину".

По данным портала, за время полномасштабной войны США передали Украине 700 дронов Switchblade 300 стоимостью 50 000 долларов. Кроме того, Украина получила сотни более крупных БПЛА Switchblade 600 стоимостью 200 000 долларов, которые используются для охоты за российскими батареями ПВО.

Дроны Switchblade 300 и Switchblade 600 Фото: Forbes

Как отмечают в издании, множество украинских небольших компаний и волонтерских групп производят десятки тысяч FPV-дронов в месяц. Эти аппараты малой дальности стоят около 500 долларов и позволяют поражать близлежащие пулеметные гнезда и укрепленные гранатометы.

По словам генерального директора AeroVironment Вахида Наваби, более высока стоимость его дронов обусловлена более сложными функций, которые, в частности запрашивает Пентагон. Он отметил, что половина стоимости Switchblade приходится на мощную боеголовку и более точные сенсорные системы.

"Многие конкуренты утверждают, что собираются сделать тысячи таких изделий за одну ночь. Они просто не знают, о чем говорят", — утверждает Вахид Наваби.

На данный момент Пентагон уже заключил с AeroVironment контракт на создание Switchblade для своего проекта Replicator, целью которого является создания тысяч автономных дронов к середине 2025 года для использования американскими военными против Китая в случае вторжения на Тайвань. Ожидается, что Switchblade 600 дадут пехоте возможность самостоятельно выбивать танки с большого расстояния.

Дрон Switchblade 600 Фото: AeroVironment

В статье также говорится, что американские морпехи оснащают стрелковые отделения улучшенной версией Switchblade 300, которая может атаковать как броню, так и живую силу. Кроме того, морская пехота и армия США экспериментируют с размещением этих БПЛА на катерах, вертолетах и ​​бронетехнике.

По данным AeroVironment, сейчас более 20 стран стремятся купить Switchblade. Так, Великобритания, Франция и Литва уже осуществили первые закупки Switchblade, а Государственный департамент в июне одобрил продажу Тайваню на сумму 60 млн долларов. По мнению военные аналитиков, спрос на дроны AeroVironment сохраниться даже после окончания войны в Украине.

"Для страны, которая не может себе позволить эскадрильи самолетов стоимостью 100 млн долларов или ударные вертолеты стоимостью 30 или 40 млн долларов, это решение проблемы", — сказал управляющий директор Capital Alpha Partners Байрон Каллан.

Напомним, Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской фирмой о локализованном производстве Switchblade 600, который применяют в ВСУ. Проект предполагает поэтапное сотрудничество, начиная с поставки компонентов подсистем, за которым последует локализация производства на территории Украины.

Также сообщалось, что в России началась стратегическая сессия в военно-инновационном технополисе ЭРА, в рамках которой россияне планируют разработать копию американского беспилотника Switchblade 600.