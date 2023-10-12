"Чрезвычайно важны": Украина может получить больше ударных дронов Switchblade 600, — Newsweek

По словам журналистов, Switchblade 600 нужны для поражения систем и техники противника с тяжелой броней. Таких беспилотников у Сил обороны будет больше.

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Украина может получить новую партию дронов-камикадзе Switchblade 600, с помощью которых ВСУ уничтожают российские танки. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, украинские силы активно используют как Switchblade 300, так и 600 модели. Дронов первой версии куда больше, однако это скоро изменится.

По словам вице-президента компании-производителя AeroVironment Чарли Дина, Switchblade 600 "чрезвычайно важны для обороны Украины".

Он рассказал, что ВСУ используют эти БПЛА и их количество в распоряжении Сил обороны Украины увеличивается.

Журналисты связались с Пентагоном, чтобы получить более подробную информацию, однако там отказались комментировать конкретные поставки. Официальный представитель Минобороны США Джефф Юргенсен сказал, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, чтобы та могла защищаться от агрессии со стороны РФ.

В материале говорится, что Switchblade 600 нужны для поражения систем противника, которые оснащены тяжелой броней.

Чарли Дин сказал, что на протяжении всего полета Switchblade оператор может принимать решения о маршруте. Более того, компания AeroVironment уже учится на опыте украинских военных. Между компанией и украинскими операторами Switchblade существует постоянная связь, а это значит, что конструкции дронов могут быть улучшены или скорректированы в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что в США хотят упростить продажу оружия заграницу и в Украину. Пентагон хочет улучшить координацию с союзниками и партнерами, а также с промышленностью. Для этого нужно переделать критерии оценки оружия.