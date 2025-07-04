РФ працює над реактивними "Шахедами": військовий розказав, що робити українцям

В Російській Федерації модернізують ударні безпілотники «Шахед», зокрема мова йде про оснащення дронів реактивними двигунами для збільшення швидкості польоту.

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Для протидії удосконаленим "Шахедам" в Україні розробляють відповідні БПЛА-перехоплювачі, розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко виданню "Уніан".

"Ворог зараз працює над тим, щоб модернізувати БПЛА, зробити їх реактивними, що дасть їм змогу рухатися швидше. Тому ми сьогодні працюємо над реактивними перехоплювачами. Тут ми відстаємо — робимо це сьогодні на позавчора", — сказав Юрій Федоренко.

За словами військового, Україні потрібно залучати кошти та людей для масштабування виробництва БПЛА. Він наголосив, що необхідна як постійна державна підтримка, так і залученість кожного українця.

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Командир 429 ОП БпС "Ахіллес" зазначив, що РФ збільшила виробництво дронів в рази, а також зробила їх більш захищеними від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В планах ворога — виготовляти близько 500 таких БПЛА на добу.

Нагадаємо, росіяни почали встановлювати на "Шахеди" комп’ютери NVIDIA, які дозволяють дронам обходити ППО України.

Фокус також писав про те, що деякі "Шахеди" тепер не просто врізаються в ціль, а випускають дрібніші суббоєприпаси під час польоту.